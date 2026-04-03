Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 3.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. április 3., péntek.
Névnap
Buda, Richárd
Friss hírek
- Kiderült az igazság a magyar plasztikai műtétekről: már rég nem a hatalmas szilikonmellekre szórják a milliókat az emberek
- Itt a fordulat a lakáspiacon? Sok helyen már pofátlanul lehet alkudni: nagyon nem az eladóknak áll a zászló
- Fájó drágulás jöhet a magyar trafikokban: hamarosan valósággá válhat a háromezer forintos cigaretta
- Óriási meglepetés, ez most Magyarország kedvenc autója: lenyomta a Vitarát, S-Crosst, rengetegen keresik
- Pénzért szerelem? Meglepő dolog derült ki a „sugar kapcsolatok” hátteréről
- Kiderült a rejtett igazság a magyar minimálbérről: havi 800 ezer forintos bérszakadék tátong Európában
Deviza árfolyam
EUR: 384.42 Ft
CHF: 417.32 Ft
GBP: 440.87 Ft
USD: 333.38 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36810 Ft
MOL: 3946 Ft
RICHTER: 12150 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.04: Sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és +5 fok között várható, de a derült és szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16, 20 fok között alakul.
2026.04.05: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, csapadék nem lesz. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet. Délutánra 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Bár front nincs fölöttünk, a lassú melegedés miatt melegfronti hatások léphetnek fel az arra érzékenyeknél. Fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is jelentkezhet. (2026.04.02)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
