Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten
Kiderült a rejtett igazság a magyar minimálbérről: havi 800 ezer forintos bérszakadék tátong Európában
Havi akár 2000 euró különbség is lehet az európai minimálbérek között, ami mai árfolyamon nagyjából 780-800 ezer forintnyi eltérést is jelenthet. Ez a szám elsőre talán drámainak tűnik, de a valóság ennél összetettebb. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan alakulnak a minimálbérek az Európai Unióban, és mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapi életben.
Az Eurostat 2026. januári adatai szerint az EU 27 tagállama közül huszonkettőben létezik ma törvényben rögzített minimálbér. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott lista alján Bulgária áll 620 eurós havi összeggel, míg a csúcstartó Luxemburg, ahol a minimálbér eléri a 2704 eurót. Ez több mint négyszeres különbséget jelent a két ország között. És a legalacsonyabb kategória? Nos ide többek között Bulgária, Románia, Lettország és Magyarország tartozik, 1000 euró alatti minimálbérrel. Hazánkban 2026 elején 838 euró körül alakul a minimálbér, ami az uniós rangsor alsó harmadába helyezi az országot.
A különbségek azonban jelentősen csökkennek, ha figyelembe vesszük az egyes országok árszintjét. A vásárlóerő-paritáson (PPS) számolt adatok szerint a legmagasabb és a legalacsonyabb minimálbér közötti különbség már „csak” 2,4-szeres. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb bérű országokban a pénz többet ér, így a különbségek a mindennapi megélhetés szintjén kevésbé szélsőségesek.
