Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 25.)

2026. március 25., szerda.

Névnap

Irén, Írisz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.52 Ft

CHF: 425.37 Ft

GBP: 449.63 Ft

USD: 336.05 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35960 Ft

MOL: 4006 Ft

RICHTER: 11630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.26: A Dunántúlon erősen felhős vagy borult idő lesz, másutt még több órára kisüt a nap, estére azonban mindenütt beborul az ég. A Dunántúlon tartós, kiadós eső valószínű, keletebbre záporok alakulhatnak ki, néhány zivatar is lehet. A Nyugat-Dunántúlon és a Bakonyban havas eső, hó is előfordulhat. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik, egyes részeken viharossá fokozódik, míg keleten a délies szelet kísérhetik élénk, erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 5 és 12, másutt 12 és 20 fok között várható.

2026.03.27: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé valószínű eső, zápor, néhány zivatar, míg a Nyugat-Dunántúlon és a Bakonyban havas eső, hó is előfordulhat. Északkeleten legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé erős, viharos lesz. A minimum-hőmérséklet 0 és +9 fok között valószínű. A csúcsérték az ország délnyugati, nyugati felén 2 és 9, másutt 10 és 19 fok között alakul, északkeleten lesz a legmelegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerda délutánig meleg-, utána hideg fronthatás várható, fejfájás, erősödő migrén lehet a legjellemzőbb időjáráshoz kapcsolható tünet. (2026.03.25)

Akciók

