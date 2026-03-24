Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
Miközben korábban már komoly visszhangot váltott ki, hogy a Magyarországon kapható Fanta narancslétartalma jóval elmarad az olaszt változattól, a legfrissebb adatok szerint a helyzet nemhogy javult volna, hanem tovább romlott. A hazai termékben a narancslé aránya ugyanis 5 százalékról 3 százalékra csökkent 2026-ra, miközben az olasz változat továbbra is 12 százalékos maradt. Ez azt is jelenti, hogy jelenleg az olasz Fantában 4-szer annyi a valódi gyümölcslétartalom, mint a magyar üdítőben.
Sokkoló, de igaz! Nem elég, hogy eddig is jóval kevesebb valódi narancs volt a magyar Fantában, mint az olaszban, mostanra még tovább csökkent a gyümölcstartalom. Míg korábban (2024) itthon 5 százalékos volt a narancslé aránya a 12 százalékos olasz változattal szemben, addig a legfrissebb adatok szerint a magyar italban ez már csak 3 százalék, miközben az olasz recept változatlan maradt (!).
A különbség tehát szakadékká mélyült. Kijelenthetjük ugyanis, hogy mára az olasz Fantában 4-szer több a valódi narancslétartalom, mint a Magyarországon kapható üdítőitalban. Emlékezzünk, a Coca-Cola, mint gyártó, hivatalos oldalán többek között azzal magyarázza az országonként eltérő receptúrákat, hogy azokat a helyi ízléshez igazítják.
Ha ezt vesszük alapul, akkor ezek szerint kijelenthetjük, hogy a magyar fogyasztók egyszerűen nem szeretik a valódi gyümölcsök ízét, az üdítőkben legalábbis egyre kevesebbel "szeretnének" találkozni. Eközben az olaszok, köszönik szépen, teljesen rendben vannak a magasabb beltartalommal.
Mindig is lesz különbség?
A történetet persze nem először írjuk meg. Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a Magyarországon és Olaszországban kapható Fanta narancs összetétele jelentősen eltér egymástól. Akkor az derült ki, hogy az olasz változatban 12 százalék narancslé van, míg a magyarban csak 5 százalék.
Ráadásul a különbség nemcsak az összetevők listáján volt egyértelmű, hanem színben és ízben is. Az olasz ital világosabb, savanykásabb, „gyümölcsösebb” hatású volt, míg a magyar változat édesebb, aromásabb cukrozott ital karakterét mutatta.
A gyártó sem tagadja el a különbséget
Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a gyártó szerint az eltérő receptúra nem hiba és pláne nem törvénytelen, hanem tudatos döntés következménye. Ahogy azt a hivatalos oldalukon is írják, a Fantát Európa-szerte gyártják, és az egyes országokban a gyümölcstartalom eltérhet.
A vállalat azzal indokolja a különbségeket, hogy az italok összetétele igazodik a helyi szabályozáshoz és a fogyasztói elvárásokhoz. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a cukor és az édesítőszerek aránya is változhat országonként.
A magyar hivatal szerint is rendben van
Az ügyben egyébként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal korábban vizsgálódott, és arra jutott, hogy az eltérő összetétel önmagában nem jelent jogsértést. Korábbi, 2017-es összehasonlításukban is azt tapasztalták, hogy az egyes országokban forgalmazott azonos márkájú termékek gyümölcstartalma eltérhet.
A hatóság szerint ennek oka több tényezőben keresendő: egyrészt a helyi szabályozási környezetben, másrészt az úgynevezett nemzeti ízpreferenciákban, vagyis abban, hogy az adott piacon milyen ízvilágot várnak el a fogyasztók. Emellett az alapanyagok elérhetősége és logisztikája is szerepet játszik.
Felső szintekig jutott a Fanta-ügy kirobbantása
A Pénzcentrum 2024-es cikkéne megjelenése után az ügy komoly visszhangot váltott ki. Lázár János építési és közlekedési miniszter nyilvánosan is megszólalt, és arról beszélt, hogy szerinte szigorítani kell az élelmiszerek minőségét szabályozó törvényeket.
A politikus szerint biztosítani kell, hogy a fogyasztók pontosan tudják, mit vásárolnak, és nyomon követhető legyen az élelmiszerek összetétele.
Most még kevesebb lett a narancs
Ahogy azt a jelenlegi összetétel-listából látjuk, bőven nem az történt, amit sokan vártak. A két narancsléérték ugyanis nem hogy közeledett volna egymáshoz, hanem eltávolodott.
A magyar Fantában a narancslé aránya 3 százalékra csökkent, miközben az olasz változat maradt 12 százalékon.
Szóval a Fanta néven futó olasz üdítőitalban mára 4-szer annyira a valódi narancslétartalom, mint a magyar innivalóban.
A kettős termékminőség réme
A kettős minőség réme régóta velünk van, de az ügy a 2010-es évek végén kapott nagy viszhangot. 2021-ben azonban lezárult egy átfogó vizsgálat, amiről akkor így adtunk hírt a Pénzcentrumon:
Több mint 300 termék vizsgálatával 117 termékpár és -trió összehasonlítását végezte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2018 és 2021. között. Az Európai Unió által támogatott projekt célja az élelmiszerek eltérő minőségének kutatása volt. A minőségbeli eltérés ténye a vizsgált termékek több mint negyedénél igazolódott, ugyanakkor a kutatás azt is megerősítette, hogy a jelenségnek több – adott esetben akár objektív – oka is lehet. Az eredményekről a hivatal tájékoztatta az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontját. A tapasztalatok alapján a Nébih az élelmiszeripari szereplők számára és bevonásával a jelenség kezelését segítő operatív útmutató összeállítását tervezi.
Nutella vs. Fanta
Kíváncsiságból összehasonlítottuk sokak kedvenc nyalánkságát, ami igazi nagy kedvencnek számít Olaszországban is. A Nutella mogyorótartalma 13% az Olaszországban kapható termékben, és ugyanúgy 13% a Magyarországon kapható termékben is.
Úgy látszik tehát, hogy mogyoróban egyezik az olasz és magyar fogyasztók ízpreferenciája, a narancséban viszont egyáltalán nem...
