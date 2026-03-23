Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon

Márciusban látványosan átrendeződött a magyar befektetők viselkedése: megerősödött a hazai piacba vetett bizalom.
Az elmúlt években látványosan megdrágult a mezőgazdasági termőföld Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint 2024-ben a szántóföldek átlagos ára már megközelítette a hektáronkénti 2,4 millió forintot. A drágulás ráadásul nemcsak hazai jelenség. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyibe kerül egy hektár szántó az Európai Unióban, és hogyan áll ebben az összehasonlításban hazánk.
Az Eurostat adatai szerint az EU-ban egy hektár szántóföld átlagos ára 2024-ben 15 224 euró volt, ami nagyjából 6 millió forintnak felel meg. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a különbségek azonban igen tetemesek lehetnek az egyes országok között. A lista élén Málta áll, ahol egy hektár szántó átlagosan 201 263 euróba kerül. A rangsor másik végén jóval alacsonyabb árakat találunk. Lettországban például átlagosan 4825 eurót kérnek egy hektár szántóföldért. Magyarország az alsó-közép mezőnyben helyezkedik el: az átlagos hektárár 6041 euró körül alakul, ami nagyjából 2,3-2,4 millió forintnak felel meg.
A hazai árak azonban régiónként jelentősen eltérnek. Az Agrárszektor adatai szerint a szántóföldek átlagára éves összevetésben 7,1 százalékkal nőtt. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott legnagyobb drágulást a Nyugat- és a Közép-Dunántúlon mérték, ezzel szemben Észak-Magyarországon enyhe csökkenést is regisztráltak.
Nem meglepő tehát, hogy sok gazdálkodó inkább a bérlést választja. Az Eurostat becslése szerint 2024-ben az EU-ban egy hektár szántóföld éves bérleti díja átlagosan 295 euró volt, ez Magyarországon 206 eurót jelentett a vizsgált időszakban.
A Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását.
Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására.
Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást, és újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.
A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Copernicus rendszer 100 méteres felbontásban, tíznaponta követi a tavak vízminőségét, így a Balaton állapota is részletesen látható.
Egy kismajom esete csak a jéghegy csúcsa: brutális pénzek és kegyetlen módszerek mozgatják az állatcsempészetet.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.
Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről
Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.
A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás - írta elemzésében az ING.
Minden vezető pénznemmel szemben gyengülést szenvedett a magyar deviza, és napközben is jelentős volt a ralizás.
Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség: aki olcsóbb árakat szeretne, annak ezeket a lépéseket kell megtennie
Mivel a globális olajkereslet 45 százalékáért a közúti közlekedés felel, az ügynökség elsősorban ezen a területen szorgalmazza a fogyasztás visszafogását.
Egy friss adatvizualizáció jól bemutatja, hogy bár van átfedés a leggazdagabb és a legboldogabb országok listáján, a pénz nem minden.
A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben.
A nemzetközi nyomás mellett egy komoly belső probléma is sújtja a magyar mezőgazdaságot.
Elképesztő, ami kiderült a magyar rendszerről: ezzel szó szerint gátoljuk, hogy az EU-s források segítségével fejlődjön az ország
A jelentés egyik legsúlyosabb megállapítása a hazai túlszabályozáshoz, az uniós zsargonban gold-platingnek nevezett jelenséghez kötődik.
