Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon

Az elmúlt években látványosan megdrágult a mezőgazdasági termőföld Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint 2024-ben a szántóföldek átlagos ára már megközelítette a hektáronkénti 2,4 millió forintot. A drágulás ráadásul nemcsak hazai jelenség. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyibe kerül egy hektár szántó az Európai Unióban, és hogyan áll ebben az összehasonlításban hazánk.

Az Eurostat adatai szerint az EU-ban egy hektár szántóföld átlagos ára 2024-ben 15 224 euró volt, ami nagyjából 6 millió forintnak felel meg. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a különbségek azonban igen tetemesek lehetnek az egyes országok között. A lista élén Málta áll, ahol egy hektár szántó átlagosan 201 263 euróba kerül. A rangsor másik végén jóval alacsonyabb árakat találunk. Lettországban például átlagosan 4825 eurót kérnek egy hektár szántóföldért. Magyarország az alsó-közép mezőnyben helyezkedik el: az átlagos hektárár 6041 euró körül alakul, ami nagyjából 2,3-2,4 millió forintnak felel meg.

A hazai árak azonban régiónként jelentősen eltérnek. Az Agrárszektor adatai szerint a szántóföldek átlagára éves összevetésben 7,1 százalékkal nőtt. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott legnagyobb drágulást a Nyugat- és a Közép-Dunántúlon mérték, ezzel szemben Észak-Magyarországon enyhe csökkenést is regisztráltak.

Nem meglepő tehát, hogy sok gazdálkodó inkább a bérlést választja. Az Eurostat becslése szerint 2024-ben az EU-ban egy hektár szántóföld éves bérleti díja átlagosan 295 euró volt, ez Magyarországon 206 eurót jelentett a vizsgált időszakban.

