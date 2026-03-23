Egy traktor trágyázza a hatalmas zöld mezőgazdasági területet naplementekor, nyugodt vidéki hangulatot teremtve. Az aranyszínű fény melegséget és mélységet kölcsönöz a buja tájnak.
Gazdaság

Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon

Jeki Gabriella
2026. március 23. 19:00

Az elmúlt években látványosan megdrágult a mezőgazdasági termőföld Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint 2024-ben a szántóföldek átlagos ára már megközelítette a hektáronkénti 2,4 millió forintot. A drágulás ráadásul nemcsak hazai jelenség. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyibe kerül egy hektár szántó az Európai Unióban, és hogyan áll ebben az összehasonlításban hazánk.

Az Eurostat adatai szerint az EU-ban egy hektár szántóföld átlagos ára 2024-ben 15 224 euró volt, ami nagyjából 6 millió forintnak felel meg. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a különbségek azonban igen tetemesek lehetnek az egyes országok között. A lista élén Málta áll, ahol egy hektár szántó átlagosan 201 263 euróba kerül. A rangsor másik végén jóval alacsonyabb árakat találunk. Lettországban például átlagosan 4825 eurót kérnek egy hektár szántóföldért. Magyarország az alsó-közép mezőnyben helyezkedik el: az átlagos hektárár 6041 euró körül alakul, ami nagyjából 2,3-2,4 millió forintnak felel meg.

A hazai árak azonban régiónként jelentősen eltérnek. Az Agrárszektor adatai szerint a szántóföldek átlagára éves összevetésben 7,1 százalékkal nőtt. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott legnagyobb drágulást a Nyugat- és a Közép-Dunántúlon mérték, ezzel szemben Észak-Magyarországon enyhe csökkenést is regisztráltak.

Nem meglepő tehát, hogy sok gazdálkodó inkább a bérlést választja. Az Eurostat becslése szerint 2024-ben az EU-ban egy hektár szántóföld éves bérleti díja átlagosan 295 euró volt, ez Magyarországon 206 eurót jelentett a vizsgált időszakban.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:14
19:08
19:00
18:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 23. 17:00
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 23. 18:16
Leköszönő RTL-vezér: nem eladó az RTL Magyarország - a CME és az Antenna nem válaszolt a felvásárlási kérdésre
Az iparági források által lehetséges vevőként emlegetett Central European Media Enterprises (CME) és...
Bankmonitor  |  2026. március 23. 16:42
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár...
iO Charts  |  2026. március 23. 13:31
Apple (AAPL) részvény: ár, trend és kifulladó iPhone sztori
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Holdblog  |  2026. március 23. 08:52
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok ön...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
1
1 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
6 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
4 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
1 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
5
1 napja
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 18:06
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 17:59
Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar helyesírás szabályai? Most megmutathatod, mit tudsz!
Agrárszektor  |  2026. március 23. 18:32
Az utóbbi 10 évben csak kétszer volt ilyen, ami most történik sok piacon