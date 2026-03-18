Idén meghozza a meleget Sándor, József és Benedek? Mutatjuk a várható időjárást

Sándor, József és Benedek idén nem hoz látványos fordulatot az időjárásban: a következő napokban az ilyenkor megszokott, mérsékelten tavaszias időre számíthatunk. Bár időnként megnövekszik a felhőzet, tartós, jelentős csapadék nem várható, ugyanakkor a szél gyakran megélénkül majd.

A népi megfigyelés szerint Sándor, József és Benedek névnapja (március 18., 19. és 21.) megnyitják a tavaszt, és tartós meleget hoznak a zsákjukban. Idén sajnos hosszan tartó tavaszi meleget nem hoznak a névnapok, de az utóbbi napok időjárásához képest mégis érezhető volt a felmelegedés.

Gödöllő körzetében különösen látványos volt a változás, itt egyetlen nap alatt több mint 10 fokkal emelkedett a hőmérséklet. A Mátrában szintén figyelemre méltó folyamat zajlott le: miközben a hegycsúcsokon tegnap még havazott, a völgyekben és az alföldön 10–11 fokkal melegebb levegőt mértek. Ehhez az úgynevezett főn hatás is hozzájárult, ami akkor jön létre, amikor a száraz, meleg levegő a hegyek túloldalán leáramlik, felmelegszik, és jelentősen megnöveli a hőmérsékletet.

Ma északkelet felől hidegebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe, a szél sokfelé erős lökésekkel fúj. Ennek ellenére többnyire derült, napos idő érzékelhető, kevés fátyolfelhővel. A déli határ közelében több a felhősebb terület, de csapadék sehol sem várható a nap további részében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, estére 4 és 11 fok közé hűl a levegő. A szél viszont hidegfronti hatással érkezett, így az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás és ingerlékenység is jelentkezhet.

Az elkövetkező napokban az időjárás döntően az évszaknak megfelelően alakul majd. Napsütés és felhős idő váltakozik, és helyenként eső, zápor is előfordulhat. A jellemző nappali csúcs 14–18 fok körül várható, az éjszakák azonban hűvösek maradnak, 4–11 fok között, szélvédett, derült helyeken pedig akár gyenge fagy is előfordulhat.

Ami igazán meghatározó lesz ezekben a napokban, az nem a meleg, hanem a ma is érzékelhető szél: az északkeleti irányú légmozgás sokfelé erős lesz, ami érezhetően rontja a hőérzetet, és megnehezíti, hogy melegebbnek érzékeljük az időt. A hétvégén és a következő héten sem sokat javul a helyzet: szombaton és vasárnap is változóan felhős, szeles időre kell számítani, a nappali csúcsok pedig 11–15 fokot mutatnak majd, helyenként eső vagy zápor is előfordulhat.