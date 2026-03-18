A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1749,22 pontos, 1,45 százalékos emelkedéssel 122 537,07 ponton zárt kedden.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 18.)
2026. március 18., szerda.
Névnap
Sándor, Ede
Friss hírek
- Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
- Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
- Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
- A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
- Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
- Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Deviza árfolyam
EUR: 387.93 Ft
CHF: 427.86 Ft
GBP: 449.25 Ft
USD: 335.91 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36370 Ft
MOL: 3810 Ft
RICHTER: 11840 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.19: Erőteljesebb felhőképződés mellett többórás napsütésre lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szelet napközben többfelé erős lökések kísérik. A minimum általában 1 és 6 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű. A csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.
2026.03.20: Erősen vagy közepesen felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban pár fokkal hidegebb lehet. A maximum-hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.18)
Március 18-án, szerdán egész napos figyelmeztető sztrájk bénítja meg a berlini repülőteret: hajnali öt órától éjfélig nem lesz légi forgalom a BER-en.
Miközben az Európai Unióban a lakosság több mint fele, 50,6 százalék egyáltalán nem használ tömegközlekedést, addig Magyarországon ez az arány jóval alacsonyabb.
Már a tavasz felé tartunk, mégis télies jeleneteket rögzítettek az ország legmagasabb pontján.
Fontos figyelmeztetést adott ki a BKK: leáll a BudapestGO több funkciója, a meglévő jegyeket sem lehet használni
A BudapestGO applikáció több funkciója karbantartás miatt 2026. március 18-án este 10-től másnap reggel 7-ig nem lesz használható.
Április 1-jén országszerte elindul a kishajók, azaz a vitorlások, motoros hajók és csónakok szezonja.
A tavaszi krókuszvirágzás évről évre hatalmas tömegeket vonz a Tátrába, de idén érdemes figyelni rájuk.
A közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség már most érezhetően felforgatja a nemzetközi légi közlekedést és az utazási piacot.
A közel-keleti feszültségek fokozódása miatt a brit turisták egyre inkább elkerülik Ciprust, Törökországot és Egyiptomot. I
Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, amely rögtön egy erős, háromhetes előfoglalási akcióval csábítja a magyar utazókat.
A Turisztikai Világtanács (WTTC) becslése szerint az iráni konfliktus napi szinten legalább 600 millió dolláros kiesést okoz a közel-keleti turizmusban.
Durva időjárási kilengés rázta meg az országot: több mint 20 fokot ugrott a hőmérséklet egyetlen nap alatt
Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.
Északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a Dunántúlon és a középső országrészben már a délelőtt folyamán megvastagszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, zápor is...
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is.
Ha ez így megy tovább, tényleg összeomolhat a MÁV: rengeteg dolgozónak tartoznak, sok pénzről van szó
A szakszervezet úgy látja, hogy a MÁV-START Zrt. továbbra is jogellenesen foglalkoztatja a munkavállalókat.
Váratlan hiba bénította meg a budapesti közlekedést: rengetegen ragadtak a megállókban, jobb, ha te is más útvonalat választasz
Szombat délután jelentős fennakadások bénították meg Budapest közösségi közlekedését.
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.