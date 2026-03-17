Indul a balatoni szezon: ezekre a szabályokra sokan nem figyelnek, pedig súlyos bírság járhat érte
Április 1-jén országszerte elindul a kishajók, azaz a vitorlások, motoros hajók és csónakok szezonja. Hazánk adottságai miatt itthon kifejezetten népszerű a hobbihajózás, és bár 2022-ben sokat lazultak a vonatkozó jogszabályok, napjainkban is sokan megfeledkeznek olyan fontos kötelezettségekről, mint az orvosi alkalmassági vizsgálat és az időszakos műszaki szemle. Az Insura hangsúlyozza, a megfelelő biztosítási védelem hobbihajózás esetén is rendkívül fontos.
Hazánkban 2022 óta lajstromszám, hajólevél és vezetői engedély nélkül üzemeltethetők azok a motorcsónakok és kisgéphajók, amelyeknek teljesítménye nem haladja meg a 14,7 kW-ot, hossza pedig a 7 métert. Vitorlás hajó esetén szintén a 7 méteres hossz az irányadó, a névleges vitorlafelület pedig nem érheti el a 10 négyzetmétert. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 20 lóerőig engedély nélkül bárki működtethet motoros csónakot vagy kishajót, aki betöltötte a vonatkozó korhatárt (csónak szóló utazás esetén 14, több utas esetén 16 éves kor felett vezethető, motorral ellátott csónakot 17 éves kortól lehet vezetni).
„Bár a hobbihajósok számára kedvező ez a változás, a vízi közlekedésbiztonság szempontjából nagyobb rizikót jelent, hiszen vízi jártasság nélkül váratlan kockázatokkal járhat a vízre szállás. Mivel a hajózási szabályzat betartása mindenkire nézve kötelező, egy alapfokú vízijártassági tanfolyam azok számára is erősen javasolt, akiknek nincs szükségük papírra.” - összegzi Dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.
Könnyű megfeledkezni a kötelezettségekről
Azok számára, akik engedélyköteles hajót üzemeltetnek, a kedvtelési célú hajóvezetői engedély mellett meghatározott időközönként gondoskodniuk kell az orvosi alkalmassági vizsgálatról is, amelynek érvényessége életkortól függ: 40 év alatt 10 év az érvényesség felső határa, 60 éves korig 5, míg 70 éves korig 3 évente kell megjelenni az orvosnál. Nagyon fontos, hogy bár a vizsgálat menete gyakorlatilag ugyanaz, ez a vizsgálat nem azonos a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálattal, utóbbi érvényessége nem mentesít a hajós alkalmassági elvégzése alól. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vezetői engedélyen található érvényességi dátum kizárólag az okmány érvényességére vonatkozik, az orvosi alkalmassági vizsgálat érvényessége független ettől - emiatt sokan belefuthatnak a büntetésbe. Az orvosi alkalmassági vizsgálat eredményéről papír alapú igazolást állítanak ki, amit hajózáskor kéznél kell tartani, enélkül ugyanis szintén bírságolhat a vízirendészet.
A kedvtelési célú kishajók esetén emellett kötelező az időszakos műszaki szemle, amelynek esedékességét minden esetben a hajólevélben találják meg az üzembentartók. Műszaki szemlére akkor is szükség van, ha motorcserére vagy üzembe helyezésre kerül sor. A hajózási hatóság minden évben, így idén is meghirdette a szemlék időpontjait, amelyekre az ország több pontján, az áprilistól októberig tartó szezonban rendszeresen sor kerül. Az érintett hajósoknak az időpontfoglaláshoz szemlekérelmet kell beadniuk és be kell fizetniük a vonatkozó eljárási díjat, amelynek mértéke a hajó méretétől függően változik.
Kishajózás esetén is érvényes a zéró tolerancia
Fontos hangsúlyozni, hogy az alkoholfogyasztásra a hajózás minden formájában - így csónak, kenu és SUP esetén is - zéró tolerancia van érvényben, azt a vízirendészet bármikor ellenőrizheti és szankcionálhatja. A gépjárművezetéshez hasonlóan a 0,50 g/l véralkoholszint az irányadó, amely 0,25 mg/l légalkoholszintnek felel meg - efelett már bűncselekménynek számít az alkoholfogyasztás.
Szintén nem szabad megfeledkezni a kötelező felszerelésről, amelynek hiányában szintén büntethet a hatóság: kötelező a mentőmellény minden 16 év alatti utasnak és úszni nem tudó felnőttnek, emellett kötelező a csónakban tartani:
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- a személyzet számának és a csónak hajtásának megfelelő számú, de legalább 1 db evezőt,
- a csónak tömegének megfelelő horgonyt,
- kikötésre és horgonyzásra alkalmas, legalább 10 méter hosszú kötelet vagy láncot,
- legalább 1 literes vízmérő eszközt,
- egy elektromos üzemű, fehér fényű, bármely irányba fordítható fényforrást és szükség esetén tartalék izzót,
- a csónak üzembentartójának nevét és címét (vagy telephelyét) tartalmazó táblát, amit rögzíteni kell a csónaktesten,
- tűz- vagy robbanásveszélyes anyag szállítása esetén megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket.
Több tízmillióba is fájhat egy károkozás
Magyarországon jelenleg nem kötelező a kedvtelési célú kishajók biztosítása, azonban a szakember hangsúlyozza: ezen a területen igen magasra rúghatnak a kárösszegek.
„A vízen könnyen megvan a baj: akár egy másik hajóban, akár kikötés során okozunk kárt, az jó eséllyel nem áll meg néhány százezer forintnál, egyes esetekben akár több tízmillió forintosra is rúghat a kárösszeg. A kártérítési felelősség hajózás esetén is fennáll, a kártérítési összeget pedig megfelelő felelősségbiztosítási fedezet nélkül saját forrásból kell előteremteni” - hívja fel a figyelmet Kozma Gábor.
„Szintén erősen ajánlott opció a kishajó CASCO, amely lopás, rongálás, törés és elemi károk esetén térít, ráadásul sok esetben balesetbiztosítással is kiegészíthető, így az utasok fedezetéről is gondoskodhatunk. A hajózás nem olcsó hobbi, megfelelő védelem nélkül pedig akár egy hevesebb zivatarral is elúszhat a szezon, ezért fontos felkészülni a nem várt eseményekre is.” - tette hozzá a szakember.
A kishajós biztosítások megkötésének a legtöbb esetben feltétele a hajólevél megléte, azonban egyes biztosítóknál a nem engedélyköteles hajók üzembentartói is megköthetik a szerződést. További könnyítés, hogy ezek a biztosítások jellemzően szezonálisan is megköthetők, így nem kell egész évben fizetni a biztosítási díjat. A szakember figyelmeztet: a kishajó szárazföldi vontatására használt utánfutóra viszont akkor is meg kell kötni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, ha azt csak szezonálisan használja az üzembentartója.
