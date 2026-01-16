2026. január 16. péntek Gusztáv
Figyelem! Teljes hajózási zárlat lépett életbe, megállt a forgalom a Tiszán is + Videó
HelloVidék

Figyelem! Teljes hajózási zárlat lépett életbe, megállt a forgalom a Tiszán is + Videó

HelloVidék
2026. január 16. 09:14

A rendkívül erős jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett életbe a Tiszán, ahol több szakaszon már összefüggő jégtakaró és hatalmas jégtáblák torlódnak a víz felszínén. A vízügyesek már december közepe óta készenlétben tartják jégtörő hajóikat a téli kikötőben. A folyó jegére minden körülmények között tilos rámenni. Erről jogszabály rendelkezik, tehát aki ezt megszegi, bírságra számíthat!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdai operatív törzsülésén bejelentették, hogy az eddig megszokottnál jóval erőteljesebb jégzajlás és részleges befagyás következtében a Tisza felső és középső szakaszain a hajózás gyakorlatilag lehetetlenné vált - írta az Időkép.

A hidrológiai mérések szerint a Tiszán intermittáló jégtakaró és hatalmas mozgó jégtáblák láthatók több ponton — különösen a felső szakaszon, például Tiszabecs térségében —, ahol a víz gyakorlatilag jég alatt halad.

Kiket érint a tilalom?

A zárlat minden civil vízi járműre és kishajóra, csónakra, vízi sporteszközre vonatkozik — azaz gyakorlatilag senki sem közlekedhet biztonságosan a folyón.

Kivételt csak azok képeznek, akik közfeladatot látnak el, vagy speciális munkát végeznek:

  • vízügyi szolgálatok járművei
  • folyamfelügyeleti egységek
  • mentési és segítségnyújtási hajók
  • kompok és révátkelők üzemeltetői

Ezek a járművek továbbra is közlekedhetnek, de fokozott óvatossággal

Veszély a jégen – ne kockáztass!

A hatóságok egyértelmű figyelmeztetést adtak: egyáltalán nem szabad a folyó jegére menni, még látszólag stabilnak tűnő részeken sem — életveszélyes! Erről jogszabály rendelkezik, tehát aki ezt megszegi, bírságra számíthat!

Már a Dunán is hasonló tilalom van érvényben a jégzajlás miatt: a Duna Szap-Mohács (1811+000 fkm – 1433+000 fkm) közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.

Mit mutatnak az adatok?

A legfrissebb hidrológiai adatok szerint több mérőállomáson a jég határhelyzetben vagy már jelen van a Tiszán — azaz a víz felszíne helyenként jég alatt vagy jégfoltokkal borított.

Ez különösen igaz a felső szakaszokra, de az alsóbb szakaszokon is jelentkezik már jégzajlás és part menti jégképződés.
Címlapkép: Getty Images
