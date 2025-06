Ez lenne a NER-elit sportja? Vallott a Vitorlás Szövetség főtitkára: minden egy irányba mutat

Hajdu László Link a vágólapra másolva

Nyár elején – sok outdoor szabadidős tevékenységhez és sporthoz hasonlóan – beindul a hazai vitorlásszezon is. Természetesen ennek epicentruma továbbra is a Balaton, ahol jó időben számtalan „fehér pötty” színesíti a vizet, de kisebb tavaink, valamint a közeli tengerek is egyre több honfitársunkat vonzzák. Melyek a vitorlásélet fő trendjei, újdonságai, hol épülnek újabb kikötők, hogy állunk a nemzetközi profi mezőnyben és a szabadidős vitorlázásban – kérdeztük Holczhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Pénzcentrum: Kezdjük egy rövid történelmi áttekintéssel! Holczhauser András: A világon a vitorlás versenyek kezdetei 1661-re nyúlnak vissza. Ekkor a holland állam egy vitorlást ajándékozott II. Károly angol királynak, aki kedvet kapott a hajózáshoz és ebben azonnal követte a szigetország arisztokráciája. Az első vitorlás klubot – talán meglepően - I. Péter orosz cár alapította 1718-ban. A hazai vitorlásélet viszont a közvélekedéssel ellentétben nem a Balatonon indult, hanem az Adrián, a Monarchia idejében. Akkoriban ott már több hajóépítő cég és vitorlázó egyesület is működött. Az első magyar pionír Battyhány Ödön volt, aki rangos nemzetközi versenyekről komoly trófeákat hozott haza. A Festeticsek 1797-ben építették még a Phönix nevű vitorlást, amely a sószállítás mellett luxus jachtként is funkcionált királyi, főúri vendégekkel a fedélzetén. 158 éve pedig magyar főurak egy csoportja megalakította az első magyar vitorlás klubot a Balaton-Füredi (akkor még így írták a város nevét) Yacht Egyletet. Ők szervezték az első balatoni vitorlásversenyt 1882-ben. A sport robbanásszerű fejlődése az 1920-as évek második felében indult. Ekkor a szabadidős tevékenységek mellett már több versenyt is rendeztek, ekkor már főként a Balatonon. 1928-ban indultak magyar vitorlázók részt vettek az Amszterdami Olimpián is. A Magyar Vitorlás Szövetség elődjét 1929-ben alapították. A szocializmus tiltó évtizedei után (1948-ban magát a szövetséget is feloszlatták) a rendszerváltás után indult újra a vitorlázás hazánkban. Mit kell tudnunk a mai állapotokról? Ma a Szövetségnek 150 tagszervezete van, 4.300 versenyengedélyes sportolót tart nyilván, az aktív vitorlázók számát 35.000 becsülik. Örömteli, hogy az olimpiákon a vitorlázás kiemelkedő teljesítményt nyújt, Két-három olimpikonunk is van, a legeredményesebb sportolónk Berecz Zsombor, aki Tokióból ezüst éremmel tért haza, három olimpián szerepelt, Világ és Európa-bajnok, Vadnai Jonatán pedig első ötkarikás versenyén 4. helyezést szerzett Párizsban. Természetesen a sport hazai epicentruma a Balaton, ahol évente 180 kisebb-nagyobb versenyt rendeznek. De vannak hajók, események a Velencei tavon (a Fertő tó az állami beruházás leállítása miatt jelenleg sajnos nem hajózható), Orfűn, a Tisza tavon Tati tavon, Nyékládházi tavakon és Mályi tavon ahol az alapokat lehet elsajátítani. A legnagyobb tavunkon 8.500 a tőkesúlyos, nagy hajók száma. Az elmúlt években kb 1.000 új férőhelyet építettek, ebből Füreden és Alsóörsön 250, Kenesén és Aligán új 50 hely létesült. A földvári kikötőben a közeljövőben szintén 250 kikötőhely lesz. A kedveltebb rész a keleti medence, a nyugatiban még van tér a bővítéshez. Mennyire igaz a közvélekedés, hogy a vitorlázás a NER elit sportja? Ez az elképzelés kissé leegyszerűsítő. Nincsenek tömegek az újgazdag rétegből, de természetesen vannak olyan hajóméretek és kikötők, ahol megjelenik a pénz. Tudni kell, hogy hajót tulajdonolni drága mulatság, mérettől, felszereltségtől függően 1-2 milliótól akár 200 millióig terjed a skála. A tárolási díj – kikötőtőtől és szolgáltatástól függően - 1-3 millió forint évente. A szervizelés, algagátlás, eszközcsere is elvisz pár milliót per év. Annak érdemes hajót venni, aki minimum évi 30-40 napot tud a vízen töltetni. Ezt természetesen kevesen engedhetik meg maguknak, ezért sokan a presztízs miatt tulajdonosok. Nagy örömömre szolgál, hogy a legfelső réteg sok tagja újít fel gyönyörű, klasszikus balatoni vitorlásokat. Ezek ipartörténeti emlékek is. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az anyagiakról szólva ugyanakkor meg kell említeni, hogy vitorlázni lehet viszonylag olcsón is. Bérelt hajóval, vagy chartertől napi 10-12 ezer forint/főtől már ki lehet hajózni. És nem kell plusz szállást foglalni, ott van a kajüt. A legfelső réteg „alatt” pedig sok olyan családot találunk, ahol a szülők, nagyszülők a 60-80-as évektől aktív vitorlázók és a víz, a sport szeretetét továbbadták a gyerekeknek, unokáknak. Mit lehet tudni a magyar vitorlázók „tengeri kalandjairól”? Konkrét adataink nincsenek erről, de e téren természetesen évek óta az Adria vezet. Horvátországba, Szlovéniába közelsége okán, akár egy pár napos túrára is be lehet nevezni. Déli szomszédainknál a balatoni 12 hetes szezonnal szemben 25 hétig tart a főszezon. A szolgáltatási díjakban pedig mára már alig van különbség. Egy fiatal hol tudja elkezdeni ezt a sportot? A Szövetségben működik egy Vitorlás Suli program. Ennek keretében összeállítjuk a hazai képzési helyek klaszterét, támogatjuk a képzőhelyek szakmai munkáját. Segítjük az utánpótlásnevelést, az egységes rendszer szerinti képzést, az edzők, oktatók számának növelését. A tagszervezetek minden nyáron vitorlás táborok tucatjait szervezik. Ezeket általában egy hetes turnusokban tartják, ahol helyszíntől, ellátástól és szállástól függően 60-150 ezer forint a részvételi díj. Ha egy fiatal tehetséges és az adott klubban van utánpótlásnevelés, akkor szezon után visszahívják újabb képzésekre. Az ott kiválasztottak már évi 80-100 napot töltenek a vízen, hazai és külföldi versenyeken vesznek részt. A fent említett top profiknak pedig már legalább évi 200 napjuk edzéssel, felkészüléssel telik, nagyrészt külföldön. Az eredményesség eléréséhez elengedhetetlen nemzetközi csapatban végzett munka. A Szövetség közelmúltban bevezetett élsport támogatási programjával két korábbi olimpikon (Érdi és Vadnai) mellet kb. 30-35 olimpiai reménység éves felkészülését támogatja. . Érződik a nehéz hazai gazdasági helyzet? Sajnos igen, az elmúlt években drasztikusan, kb 80 %-al visszaesett az új hajók vásárlása. Kevesebb fiatal jelentkezik a táborokba, csökken az ifjúsági sportolók száma. Viszont a versenyek számában és minőségében nincs változás. Melyek az új trendek? Nagyon érdekes a Balatonon az elektromos hajók térnyerése. A Balatonon a belsőégésú motorokkal rendelkező csónakok használata tilos. Az elektromos hajók kezelése pedig sokkal egyszerűbb, mint vitorlázni. A tó nyugalmát ezek az eszközök sem hang, sem hullámkeltéssel nem zavarják. A szolgáltatás is folyamatosan bővül: a kikötők mára jól felszereltek töltőkkel.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK