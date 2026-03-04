2026. március 4. szerda Kázmér
5 °C Budapest
Kerkez
Sport

Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?

Pénzcentrum
2026. március 4. 20:12

Michael Owen keményen kritizálta Kerkez Milost a Liverpool Wolverhampton elleni, 2–1-es veresége után: szerinte a magyar balhátvéd egyelőre nem bírja az Anfield nyomását, ezért Arne Slotnak vissza kellene tennie Andy Robertsont a kezdőcsapatba - írja a goal.com.

A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban. Bár a labdabirtoklást egyértelműen uralta, a csapat támadásban nem volt elég hatékony, védekezésben pedig rendre sebezhetőnek bizonyult a kontrákkal szemben.

A hazaiakat Rodrigo Gomes juttatta vezetéshez, az egyenlítő gólt Mohamed Szalah szerezte a rendes játékidő utolsó perceiben. A dráma azonban a hosszabbításra is maradt: Andre távoli lövése kipattant, majd a kapuba csorgott, így a Wolves megszerezte idei harmadik bajnoki győzelmét. A Liverpool visszacsúszott az ötödik helyre, és a Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciója is veszélybe kerülhet, ha a Chelsea legyőzi az Aston Villát.

Owen a Premier League Productions szakértőjeként értékelte a mérkőzést, és különösen Kerkez teljesítményét bírálta. "Nem tudok ráhangolódni Kerkezre, sajnálom" – mondta a korábbi angol válogatott csatár. "Úgy néz ki, mint egy idegroncs, látszik rajta, hogy nem akarja a labdát. Érzelmi alapon védekező játékos. Folyton úgy játszik, mintha remegne – nyugodj már meg, ember! Sokszor nálad a labda, csak lazíts, mintha állandóan transzban lenne."

Owen hozzátette, hogy a Bournemouth játékosaként még kifejezetten tetszett neki Kerkez teljesítménye, de szerinte a Liverpool egészen más szintet jelent. "Tudnod kell kezelni a nyomást: minden szem rajtad van. Jelenleg úgy tűnik, ez a klub egy kicsit túl nagy neki" – fogalmazott.

A kritika azonban nem állt meg egyetlen játékosnál. Owen úgy véli, a jelenlegi Liverpool négy kulcspozícióban is jóval gyengébb, mint egy évvel ezelőtt. Kiemelte, hogy Cody Gakpo és Szalah formája is visszaesett, miközben a Trent Alexander-Arnold pótlására érkezett Conor Bradley és Jérémie Frimpong sérülésekkel bajlódik. A balhátvéd posztjáról pedig egyértelműen fogalmazott: "Szerintem túl korán nyugdíjazták Andy Robertsont, nekem ő még most is a kezdőben lenne. Kerkez talán idővel beleerősödik és fejlődik, de jelenleg azonnal visszaraknám Robertsont a csapatba."

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
#foci #sport #labdarúgás #premier league #liverpool #magyar labdarúgás #chelsea #kerkez milos #mohamed salah #angol bajnokság

