Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint

A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A jogsértés következményeként a GVH Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást a Normaflore termékcsalád forgalmazójával, az Opella Healthcare Commercial Kft.-vel szemben. A GVH gyanúja szerint az eljárás alá vont cég nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be két termékét a televíziós reklámjaiban, illetve közösségi média hirdetéseiben.
A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy az Opella Healthcare Commercial Kft. 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió gyógyszerek népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg, úgymint; „SMART spórákat tartalmaz”, „a Normaflore SMART spóráinak akár 96%-a élve eléri a bélrendszert” vagy „Antibiotikum kúra? Védd a bélflórádat a Normaflore SMART spóráival az első naptól”.
A GVH megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket.
A GVH Versenytanácsa ezért a magatartásért 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A GVH ezúton is nyomatékosan felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása esetén kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak. A nemzeti versenyhatóság kiemelten fókuszál a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával.
