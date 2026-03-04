2026. március 4. szerda Kázmér
Egy személy óvatosan kezel egy fehér tablettákat tartalmazó buborékcsomagolást, amely az egészségügyi ellátást vagy a gyógyszerhasználatot ábrázolja.
Egészség

Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint

Pénzcentrum
2026. március 4. 18:27

Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A jogsértés következményeként a GVH Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást a Normaflore termékcsalád forgalmazójával, az Opella Healthcare Commercial Kft.-vel szemben. A GVH gyanúja szerint az eljárás alá vont cég nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be két termékét a televíziós reklámjaiban, illetve közösségi média hirdetéseiben.

A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy az Opella Healthcare Commercial Kft. 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió gyógyszerek népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg, úgymint; „SMART spórákat tartalmaz”, „a Normaflore SMART spóráinak akár 96%-a élve eléri a bélrendszert” vagy „Antibiotikum kúra? Védd a bélflórádat a Normaflore SMART spóráival az első naptól”.

A GVH megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket.

A GVH Versenytanácsa ezért a magatartásért 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A GVH ezúton is nyomatékosan felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása esetén kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak. A nemzeti versenyhatóság kiemelten fókuszál a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #egészség #bírság #gyógyszer #gvh #reklám #fogyasztóvédelem #hatóság #szabályozás #gazdasági versenyhivatal

