Döbbenetes videó: drón csapott be a tenisztorna közelében, fejvesztve menekült mindenki

Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte. Az ATP a teljes viadalt és a jövő heti folytatást is törölte - közölte a BBC.

A fudzseirai ATP Challenger-tornán kedden délelőtt két mérkőzés zajlott, amikor a várostól mintegy tíz kilométerre lévő olajterminált dróncsapás érte, és tűz ütött ki. Az ATP honlapján elérhető élő közvetítésen jól látszik, ahogy a japán Hajato Macuoka és az orosz Danyiil Osztyapenkov a harmadik szett elején, a játékvezetővel és a vonalbírókkal együtt elhagyja a pályát. Macuoka csak a törülközőjét kapta fel, a többi felszerelését a kispadon hagyta.

A fudzseirai kormányzati sajtóiroda közleménye szerint a légvédelmi rendszer sikeresen elfogott egy drónt, amelynek lehulló roncsai okoztak tüzet a fudzseirai olajipari övezetben. Sérültekről nem érkezett jelentés, a tűz oltásán a hatóságok még dolgoztak. A torna félbeszakadásáról és a menekülésről itt a videó:

Az iráni drón- és rakétatámadások az elmúlt három napban az Egyesült Arab Emírségeket célozták, válaszul az Irán elleni amerikai és izraeli csapásokra. Az ukrán Vlagyiszlav Orlov elmondta, hogy mérkőzése közben vadászgépek hangját hallotta, és sűrű füst borította be az eget. "Jelenleg nem túl biztonságos itt" – tette hozzá.

Az ATP először csak a nap hátralévő programját függesztette fel, majd törölte a teljes heti tornát, valamint a jövő hétre Fudzseirába tervezett következő Challenger-versenyt is. A szervezet közleménye kiemelte, hogy a játékosok és a tornaszemélyzet biztonsága a legfontosabb, a helyszínen maradt teniszezők szállását és ellátását biztosítják, miközben a továbbutazás lehetőségeit keresik.

Dubajban mintegy negyven játékos, stábtag, hivatalos személy és újságíró rekedt, miután a hétvégén lezárták a légteret. Köztük van a korábbi világelső Danyiil Medvegyev és a brit párosjátékos Henry Patten is, akik a dubaji tenisztorna után nem tudtak elutazni. A menetrend szerinti járatok továbbra is szünetelnek, csupán korlátozott számú gép szállhat fel, elsősorban a korábban foglalt jeggyel rendelkező és a tranzitutasok számára. Felmerült az is, hogy a játékosok autóval a szomszédos Ománba utaznak, és onnan magángéppel repülnek tovább.

A kaliforniai Indian Wells-i torna ma kezdődik, a kiemelt játékosok pedig legkorábban hétvégén lépnének pályára, ami némi mozgásteret ad az utazásuk megszervezésére.