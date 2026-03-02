A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Durván ütik a forintot, betett a háború: nagyon nem állunk most jól
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését. A magyar fizetőeszköz a régiós devizákhoz képest is alulteljesít, miközben a dollár és a menedékdevizák a fokozódó geopolitikai feszültségek hatására erősödni kezdtek - írta meg a Portfolio.
Már a kora reggeli órákban érdemi mozgások rajzolódtak ki a devizapiacokon, a kockázatkerülő hangulat pedig azonnal éreztette hatását az árfolyamokban. A forint az euróval szemben a 380-as szintig gyengült, ami 0,6 százalékos leértékelődést jelent.
Ezzel a hazai fizetőeszköz rosszabbul szerepelt régiós versenytársainál. Míg a magyar valuta esetében látványosabb a visszaesés, a lengyel zloty 0,4 százalékkal (4,239-ig), a cseh korona pedig mindössze 0,08 százalékkal (24,25-ig) mozdult el az euróval szemben.
A piaci turbulenciák hátterében az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus hétvégi eszkalációja áll. A bizonytalanság a menedékeszközök felé terelte a befektetőket, így a svájci frank 1,105 fölé erősödött az euróval szemben. Hasonló folyamat figyelhető meg a dollár esetében is, amely folytatta menetelését. Az euró-dollár kurzus 1,173 környékére mozdult el, 0,7 százalékos dollárerősödést mutatva.
A dollár erősödése és a forint gyengülése együttesen az USD/HUF árfolyamon okozta a legnagyobb kilengést. A jegyzés a pénteki 319-es zárás után réssel, 322-nél nyitott, majd 323 fölé emelkedett, ami több mint 1 százalékos forintgyengülésnek felel meg.
Bár a mozgás látványos, egyelőre nem beszélhetünk drasztikus mélyrepülésről. Inkább a múlt heti, 375-ös szint környékén látott erősödés korrekciója zajlik. A nap folyamán kiderül, hogy a globális feszültségek mellett milyen hatással lesz a befektetői döntésekre a jegybank közelmúltbeli, óvatos kamatcsökkentése, illetve a hazai politikai várakozások.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.
Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.
A 2035-ben lejáró dollárkötvény piaci állománya így 2,2 milliárd dollárra nőtt, miközben a tranzakcióról hivatalosan még nem érkezett bejelentés.
Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezer milliárd dollárra emelkedett.
