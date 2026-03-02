Durván ütik a forintot, betett a háború: nagyon nem állunk most jól

Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését. A magyar fizetőeszköz a régiós devizákhoz képest is alulteljesít, miközben a dollár és a menedékdevizák a fokozódó geopolitikai feszültségek hatására erősödni kezdtek - írta meg a Portfolio.

Már a kora reggeli órákban érdemi mozgások rajzolódtak ki a devizapiacokon, a kockázatkerülő hangulat pedig azonnal éreztette hatását az árfolyamokban. A forint az euróval szemben a 380-as szintig gyengült, ami 0,6 százalékos leértékelődést jelent.

Ezzel a hazai fizetőeszköz rosszabbul szerepelt régiós versenytársainál. Míg a magyar valuta esetében látványosabb a visszaesés, a lengyel zloty 0,4 százalékkal (4,239-ig), a cseh korona pedig mindössze 0,08 százalékkal (24,25-ig) mozdult el az euróval szemben.

A piaci turbulenciák hátterében az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus hétvégi eszkalációja áll. A bizonytalanság a menedékeszközök felé terelte a befektetőket, így a svájci frank 1,105 fölé erősödött az euróval szemben. Hasonló folyamat figyelhető meg a dollár esetében is, amely folytatta menetelését. Az euró-dollár kurzus 1,173 környékére mozdult el, 0,7 százalékos dollárerősödést mutatva.

A dollár erősödése és a forint gyengülése együttesen az USD/HUF árfolyamon okozta a legnagyobb kilengést. A jegyzés a pénteki 319-es zárás után réssel, 322-nél nyitott, majd 323 fölé emelkedett, ami több mint 1 százalékos forintgyengülésnek felel meg.

Bár a mozgás látványos, egyelőre nem beszélhetünk drasztikus mélyrepülésről. Inkább a múlt heti, 375-ös szint környékén látott erősödés korrekciója zajlik. A nap folyamán kiderül, hogy a globális feszültségek mellett milyen hatással lesz a befektetői döntésekre a jegybank közelmúltbeli, óvatos kamatcsökkentése, illetve a hazai politikai várakozások.