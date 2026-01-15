2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Frankfurt, 2024. március 7.A Lufthansa német légitársaság utasszállító repülõgépei a Frankfurti Nemzetközi Repülõtéren 2024. március 7-én, amikor a Lufthansa földi személyzete kétnapos figyelmeztetõ sztrájkba kezdett. A 25 ezer vá
Utazás

Új szabályozás lép életbe ezeken a repülőgépeken, ha utaznál, erre mindenképp figyelned kell

Pénzcentrum
2026. január 15. 14:32

Biztonsági okokból a Lufthansa-csoport összes járatán tilos a powerbankek használata és töltése, az eszközök szigorúan a kézipoggyászban tarthatók, írja a HVG.

A Lufthansa-csoport a biztonság érdekében új szabályt vezetett be: repülőgépein tilos a hordozható akkumulátorok, azaz powerbankek használata és töltése. Az intézkedés a Lufthansán kívül az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss járataira is érvényes.

Egy utas legfeljebb két powerbanket vihet fel a fedélzetre, kizárólag a kézipoggyászban. A feladott poggyászban a nagy akkumulátorok már korábban sem szállíthatók. A táskát, amelyben a powerbankek vannak, mindig az ülés alatt kell elhelyezni, hogy a teljes utazás alatt szemmel tarthatók legyenek.

A légitársaság közleménye szerint a 100 wattóránál kisebb kapacitású powerbankek minden további nélkül engedélyezettek. A 100 és 160 Wh közötti akkumulátorokat előzetesen jóvá kell hagyatni, a nagyobb eszközöket pedig a beszállásnál elvehetik az utastól.

Az intézkedés nem egyedülálló: a nagy légitársaságok közül legutóbb az Emirates szigorított a szabályokon 2025 októberében. A powerbankek régóta nem szállíthatók a feladott poggyászban, és az utóbbi időben több légitársaság is megerősítette a korlátozásokat. A változásokról és a szabályozás hátteréről részletesen korábbi cikkünkben számoltunk be.

Címlapi kép: Michael Probst, MTI/MTVA
#utazás #biztonság #repülés #légitársaság #akkumulátor #szabályok #tiltás #utasok #repülőjárat

