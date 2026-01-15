Az ország nagy részén tartós köd és zúzmarás idő lesz, délutántól több helyen ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok.
Új szabályozás lép életbe ezeken a repülőgépeken, ha utaznál, erre mindenképp figyelned kell
Biztonsági okokból a Lufthansa-csoport összes járatán tilos a powerbankek használata és töltése, az eszközök szigorúan a kézipoggyászban tarthatók, írja a HVG.
A Lufthansa-csoport a biztonság érdekében új szabályt vezetett be: repülőgépein tilos a hordozható akkumulátorok, azaz powerbankek használata és töltése. Az intézkedés a Lufthansán kívül az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss járataira is érvényes.
Egy utas legfeljebb két powerbanket vihet fel a fedélzetre, kizárólag a kézipoggyászban. A feladott poggyászban a nagy akkumulátorok már korábban sem szállíthatók. A táskát, amelyben a powerbankek vannak, mindig az ülés alatt kell elhelyezni, hogy a teljes utazás alatt szemmel tarthatók legyenek.
A légitársaság közleménye szerint a 100 wattóránál kisebb kapacitású powerbankek minden további nélkül engedélyezettek. A 100 és 160 Wh közötti akkumulátorokat előzetesen jóvá kell hagyatni, a nagyobb eszközöket pedig a beszállásnál elvehetik az utastól.
Az intézkedés nem egyedülálló: a nagy légitársaságok közül legutóbb az Emirates szigorított a szabályokon 2025 októberében. A powerbankek régóta nem szállíthatók a feladott poggyászban, és az utóbbi időben több légitársaság is megerősítette a korlátozásokat. A változásokról és a szabályozás hátteréről részletesen korábbi cikkünkben számoltunk be.
Címlapi kép: Michael Probst, MTI/MTVA
A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?
Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Halálos balesetben volt érintett a Samsung-gyár dolgozói járata, a melósokat továbbvitték a műszakba
A balesetben többen megsérültek, mégis a mentők kiérkezése előtt vitték tovább dolgozni a Samsung-gyár felé az utasokat.
A Pénzcentrum 2026. január 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.
Lemaradtál az újévi bécsi koncertről? Így juthatsz be a következőre: ilyen jegyárak mellett nem árt sietni
Mutatjuk, hogyan lehetséges a jegyvásárlás a Bécsi Filharmonikusok újévi koncert eseményeire, és hogy alakulnak 2026-ban a jegyárak.
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
184 országba utazhatunk vízum nélkül magyar útlevéllel, miközben az amerikai és a brit okmányok látványosan visszaestek.
Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban.
A Pénzcentrum 2026. január 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.
Habár még nagyon tél van, rövidek a nappalok és reggelente úgy érezzük, mintha sosem akarna világosodni, kettőt pislantunk és máris itt a tavasz.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést.
A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.
Sok utas bizonytalan, milyen jogai vannak: jár‑e kártérítés, köteles‑e a légitársaság ellátást biztosítani, és mi történik akkor, ha a gép nem is landol, ahová eredetileg...
A Wizz Air több járata érintett: eddig öt, Budapestre tartó repülőgép kényszerült más repülőtéren leszállni, a még el nem indult járatok pedig a kiinduló állomásokon...
Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.