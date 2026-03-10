2026. március 10. kedd Ildikó
7 °C Budapest
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Gazdaság

Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár

Pénzcentrum
2026. március 10. 22:41

Visszatért a benzinárstop. A magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező autósok ismét kedvezményes, hatósági áron tankolhatnak. A Magyar Közlönyben megjelent új szabályok értelmében azonban a benzinkutaknak szigorúan ellenőrizniük és rögzíteniük kell a jogosultságot. A járművek adatait pedig továbbítaniuk kell az adóhatóságnak. A szabálymódosítást a Telex szúrta ki.

A miniszterelnök március 9-i bejelentése nyomán a benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért vásárolhatják meg a magyar autósok. Később a kormány az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetése mellett a benzin és a dízel jövedéki adóját is az uniós minimumszintre csökkentette.

A kedd este megjelent újabb módosítás szerint

Az automata kutakra nem vonatkozik a védett ár, ha nincs személyes ellenőrzés a helyszínen, és nem elég bemutatni a forgalmit, a kutasnak meg ellenőrizni azt, helyette rögzítenie is kell a rendszámot vagy a forgalmi vonalkódját, és az adatokat továbbítania kell az adóhatóságnak.

Továbbá a következő előírás is szerepel a Magyar Közlönyben megjelent módosításban:

Védett áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a jelen pontban hivatkozott adatokat rögzíti, azokat az állami adó- és vámhatóság részére továbbítja adóügyi ellenőrzés céljából.

A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti. A rendelet technikai részletként kitér arra is, hogy a biztonsági kőolajkészletből felszabadított üzemanyag nem számít bele a kötelező megújulóenergia-részarányba.

Az új előírások a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.
Címlapkép: Getty Images
