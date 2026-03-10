Nagyot csattant Németországon a közel-keleti válság: ebbe bele is bukhat a kormány?

A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után. A Politico beszámolója szerint a választók jelentős része elégedetlenséget fejezett ki a gazdasági kilátások és a nemzetközi biztonsági helyzet miatt, ami a kormányzó erők támogatottságát is befolyásolta. Az alábbi cikk ezt a fejleményt foglalja össze.

A német választók komoly figyelmeztetést küldtek Friedrich Merz kancellár kormányának a baden-württembergi tartományi választáson. A Politico beszámolója szerint a voksolás hátterében egyre erősebb gazdasági félelmek és a nemzetközi konfliktusok miatti bizonytalanság áll.

A délnyugat-németországi ipari központnak számító Baden Württembergben a Zöldek szűk különbséggel megelőzték a kancellár pártját, a Kereszténydemokrata Uniót. A Zöldek mintegy 30 százalékos eredményt értek el, míg a CDU nagyjából 29,7 százalékot szerzett.

A választás különösen érzékeny politikai teszt volt Friedrich Merz számára, aki 2025 óta vezeti Németországot. A voksolás azt mutatta, hogy a gazdasági problémák és az ipari átalakulás egyre erősebben befolyásolják a politikai hangulatot az ország egyik legfontosabb ipari régiójában.

Baden Württemberg Németország egyik legiparosodottabb tartománya, ahol az autóipar meghatározó szerepet játszik. Az ipar a régió gazdasági teljesítményének több mint harmadát adja, ezért a globális autóipari átalakulás erősen hat a választók hangulatára.

Az autóipar elektromos átállása, az exportpiacok bizonytalansága és a magas energiaárak sok vállalat és munkavállaló számára kockázatot jelentenek. A Politico szerint ezek a tényezők erősítették a politikai elégedetlenséget is.

A szélsőjobboldal erősödése is látszik

A választás egyik fontos fejleménye a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt erősödése volt. A párt közel 19 százalékot szerzett, ami jelentős növekedést jelent a korábbi eredményhez képest. A növekedés mögött részben az ipari átalakulás és a gazdasági bizonytalanság áll. A Politico szerint a párt egyre több ipari régióban képes megszólítani a gazdasági változásoktól tartó szavazókat.

A kormánykoalíció másik fontos szereplője, a Szociáldemokrata Párt látványosan gyengén szerepelt. A párt mindössze körülbelül 5,5 százalékot szerzett a tartományban, ami történelmi mélypontnak számít. Ez jelentősen beszűkíti a lehetséges koalíciós forgatókönyveket is a tartományban, és a politikai tér átrendeződését jelzi.

A választás üzenete Berlinnek

A Politico értékelése szerint a baden württembergi eredmény nem rengette meg azonnal a berlini kormányt, de komoly politikai jelzésnek számít. A választók egy része egyre kritikusabb a gazdasági kilátásokkal és a geopolitikai bizonytalansággal kapcsolatban.

Az idei év Németországban több tartományi választást is hoz, ezért a mostani eredmény fontos előjele lehet annak, hogyan alakul a politikai erőtér a következő hónapokban.