Már járnak rajta a tehervonatok, de van egy nagy gond a Budapest–Belgrád vasúttal

Bár február végén már elindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán, a projekt teljes műszaki és pénzügyi átvilágítása még nem zárult le. A személyszállítás csak akkor indulhat el, ha a független audit minden biztonsági feltételt rendben talál, írja a Telex.

Még nem zárult le a Budapest–Belgrád vasútvonal műszaki és finanszírozási átvilágítása – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Telex kérdésére. A személyszállítást addig biztosan nem indítják el, amíg az ellenőrzést végző TÜV auditcég nem mondja ki, hogy a rendszer minden műszaki és biztonsági előírásnak megfelel.

A magyar és a szerb fővárost összekötő vasútvonal megépítéséről 2015-ben állapodott meg a kínai, a magyar és a szerb kormány. A magyarországi szakasz kivitelezési szerződését 2019-ben írták alá, az építkezés röviddel ezután el is kezdődött.

A szerbiai szakasz 2024 végére készült el, azonban az átadás előtt néhány héttel leszakadt az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete. A balesetben tizenöt ember vesztette életét, ezért a megnyitást elhalasztották. A szerb szakaszt végül tavaly októberben adták át.

A magyarországi rész átadását már korábban is többször elhalasztották. Bár a kormány sokáig kitartott amellett, hogy a projekt 2025-ben elkészül, később már arról beszéltek, hogy a teherforgalom 2025 decemberében, a személyforgalom pedig 2026 elején indulhat el. Lázár János egy parlamenti meghallgatáson február 20-át említette lehetséges dátumként.

Ehhez képest a vasútvonalon végül február 27-én haladt végig az első tehervonat. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója ezt a „rendszeres teherforgalom” elindításaként jelentette be. A Telex információi szerint azonban ez túlzás lehet, mert az első négy napban mindössze hét tehervonat közlekedett a pályán.

A szerbiai tragédia után a kormány tavaly decemberben döntött úgy, hogy a magyar szakasz műszaki és biztonsági átvilágítását egy minden féltől független nemzetközi auditcégre bízza. A feladattal a TÜV vállalatot bízták meg.

A korábbi kormányzati nyilatkozatok alapján a jelentés már decemberben vagy januárban elkészülhetett volna. Lázár János akkor azt mondta: ha a TÜV mindent rendben talál, február közepétől elindulhat a személyforgalom.

Március elején azonban már óvatosabban fogalmaztak a kormányzati szereplők. Csepreghy Nándor miniszterhelyettes szerint a személyszállítás elindítása attól függ, hogy a vonatbefolyásoló rendszerek működése minden körülmények között megbízható legyen. A jelenlegi tervek szerint ez legkorábban tavasszal, akár húsvét előtt megtörténhet.

A minisztérium a Telexnek azt írta: álláspontjuk szerint mind a magyar, mind a kínai kivitelezők kiváló munkát végeztek, ugyanakkor a személyforgalom elindítása előtt minden kockázatot ki kell zárni. A TÜV ezért nemcsak a műszaki létesítményeket és a biztosítóberendezéseket vizsgálja, hanem a projekt finanszírozását is átvilágítja.

A tárca szerint a vizsgálat jelenleg is folyamatban van. A személyszállítás csak akkor indulhat el a Budapest–Belgrád vonalon, ha a minisztérium és a TÜV egyaránt meggyőződik arról, hogy a pálya minden műszaki és biztonsági előírásnak megfelel.