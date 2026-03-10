Durva botrány robbant: újabb mérgező akkugyárat találtak, súlyos betegségeket okozott a működése

Egy civil szervezetek által végzett, hároméves vizsgálat szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén a megengedettnél magasabb kén-dioxid-kibocsátás állhat a helyiek körében tapasztalt tömeges légzőszervi megbetegedések hátterében. A világ egyik legjelentősebb kobaltkitermelő központjából származó nyersanyag több nagy autógyártó ellátási láncában is megjelenik - tudósított a Portfolio.

Az Environmental Investigation Agency (EIA) és a helyi PremiCongo nevű szervezet vizsgálata 1200 orvosi dokumentum áttekintése alapján arra jutott, hogy 2022 és 2024 között jelentősen megnőtt a légszennyezéssel összefüggő tünetekkel kezelt betegek száma a bánya közelében fekvő Fungurume városában – számolt be a Le Monde. A helyi egészségügyi központokban orrvérzéssel, véres köhögéssel és súlyos légzési nehézségekkel jelentkező pácienseket regisztráltak, és a beszámolók szerint a vetélések száma is emelkedett.

A megbetegedések időben egybeestek a bányakapacitás bővítésével. A Tenke Fungurume Mining (TFM) 2023-ban indította be "30K" nevű új feldolgozóüzemét, amely napi 30 ezer tonna érc kezelésére képes. A bányát többségi tulajdonosként irányító kínai China Molybdenum Company (CMOC) néhány év alatt a világ legnagyobb kobalttermelőjévé vált. A kitermelt kobalt a lítiumion-akkumulátorok, így az elektromos autók gyártásának kulcsfontosságú alapanyaga.

A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van. A Stellantis elismerte közvetlen kapcsolatát a TFM-mel, és közölte, hogy auditorai korábban is jeleztek súlyos megbetegedéseket a térségben. A Mercedes-Benz egyeztetést kezdeményezett a bányavállalattal, a Volkswagen azonban nem reagált a megkeresésre.

A TFM visszautasította a vádakat: a vállalat állítása szerint a 2024 vége és 2025 eleje között végzett mérések alapján a kén-dioxid-koncentráció nem haladta meg a szabályozási határértékeket. Ugyanakkor mintegy 1500 családot költöztettek ki a bánya környékéről egy egykilométeres védőzóna kialakítása érdekében, a kártalanítás mértéke azonban helyi vitákat váltott ki.

A civil szervezetek független ellenőrző testület felállítását sürgetik, és azt javasolják az autógyártóknak, hogy a helyzet tisztázásáig függesszék fel a Funguruméből származó kobalt beszerzését.