Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Durva botrány robbant: újabb mérgező akkugyárat találtak, súlyos betegségeket okozott a működése
Egy civil szervezetek által végzett, hároméves vizsgálat szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén a megengedettnél magasabb kén-dioxid-kibocsátás állhat a helyiek körében tapasztalt tömeges légzőszervi megbetegedések hátterében. A világ egyik legjelentősebb kobaltkitermelő központjából származó nyersanyag több nagy autógyártó ellátási láncában is megjelenik - tudósított a Portfolio.
Az Environmental Investigation Agency (EIA) és a helyi PremiCongo nevű szervezet vizsgálata 1200 orvosi dokumentum áttekintése alapján arra jutott, hogy 2022 és 2024 között jelentősen megnőtt a légszennyezéssel összefüggő tünetekkel kezelt betegek száma a bánya közelében fekvő Fungurume városában – számolt be a Le Monde. A helyi egészségügyi központokban orrvérzéssel, véres köhögéssel és súlyos légzési nehézségekkel jelentkező pácienseket regisztráltak, és a beszámolók szerint a vetélések száma is emelkedett.
A megbetegedések időben egybeestek a bányakapacitás bővítésével. A Tenke Fungurume Mining (TFM) 2023-ban indította be "30K" nevű új feldolgozóüzemét, amely napi 30 ezer tonna érc kezelésére képes. A bányát többségi tulajdonosként irányító kínai China Molybdenum Company (CMOC) néhány év alatt a világ legnagyobb kobalttermelőjévé vált. A kitermelt kobalt a lítiumion-akkumulátorok, így az elektromos autók gyártásának kulcsfontosságú alapanyaga.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van. A Stellantis elismerte közvetlen kapcsolatát a TFM-mel, és közölte, hogy auditorai korábban is jeleztek súlyos megbetegedéseket a térségben. A Mercedes-Benz egyeztetést kezdeményezett a bányavállalattal, a Volkswagen azonban nem reagált a megkeresésre.
A TFM visszautasította a vádakat: a vállalat állítása szerint a 2024 vége és 2025 eleje között végzett mérések alapján a kén-dioxid-koncentráció nem haladta meg a szabályozási határértékeket. Ugyanakkor mintegy 1500 családot költöztettek ki a bánya környékéről egy egykilométeres védőzóna kialakítása érdekében, a kártalanítás mértéke azonban helyi vitákat váltott ki.
A civil szervezetek független ellenőrző testület felállítását sürgetik, és azt javasolják az autógyártóknak, hogy a helyzet tisztázásáig függesszék fel a Funguruméből származó kobalt beszerzését.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa.
Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök.
Az iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
