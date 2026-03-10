2026. március 10. kedd Ildikó
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vertical aerial view of a factory with solar power
Világ

Durva botrány robbant: újabb mérgező akkugyárat találtak, súlyos betegségeket okozott a működése

Pénzcentrum
2026. március 10. 16:32

Egy civil szervezetek által végzett, hároméves vizsgálat szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén a megengedettnél magasabb kén-dioxid-kibocsátás állhat a helyiek körében tapasztalt tömeges légzőszervi megbetegedések hátterében. A világ egyik legjelentősebb kobaltkitermelő központjából származó nyersanyag több nagy autógyártó ellátási láncában is megjelenik - tudósított a Portfolio.

Az Environmental Investigation Agency (EIA) és a helyi PremiCongo nevű szervezet vizsgálata 1200 orvosi dokumentum áttekintése alapján arra jutott, hogy 2022 és 2024 között jelentősen megnőtt a légszennyezéssel összefüggő tünetekkel kezelt betegek száma a bánya közelében fekvő Fungurume városában – számolt be a Le Monde. A helyi egészségügyi központokban orrvérzéssel, véres köhögéssel és súlyos légzési nehézségekkel jelentkező pácienseket regisztráltak, és a beszámolók szerint a vetélések száma is emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megbetegedések időben egybeestek a bányakapacitás bővítésével. A Tenke Fungurume Mining (TFM) 2023-ban indította be "30K" nevű új feldolgozóüzemét, amely napi 30 ezer tonna érc kezelésére képes. A bányát többségi tulajdonosként irányító kínai China Molybdenum Company (CMOC) néhány év alatt a világ legnagyobb kobalttermelőjévé vált. A kitermelt kobalt a lítiumion-akkumulátorok, így az elektromos autók gyártásának kulcsfontosságú alapanyaga.

A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van. A Stellantis elismerte közvetlen kapcsolatát a TFM-mel, és közölte, hogy auditorai korábban is jeleztek súlyos megbetegedéseket a térségben. A Mercedes-Benz egyeztetést kezdeményezett a bányavállalattal, a Volkswagen azonban nem reagált a megkeresésre.

A TFM visszautasította a vádakat: a vállalat állítása szerint a 2024 vége és 2025 eleje között végzett mérések alapján a kén-dioxid-koncentráció nem haladta meg a szabályozási határértékeket. Ugyanakkor mintegy 1500 családot költöztettek ki a bánya környékéről egy egykilométeres védőzóna kialakítása érdekében, a kártalanítás mértéke azonban helyi vitákat váltott ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A civil szervezetek független ellenőrző testület felállítását sürgetik, és azt javasolják az autógyártóknak, hogy a helyzet tisztázásáig függesszék fel a Funguruméből származó kobalt beszerzését.
Címlapkép: Getty Images
#akkumulátor #elektromos autó #betegség #volkswagen #világ #autóipar #bmw #környezetszennyezés #légszennyezés #mercedes-benz #bánya

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:48
16:32
16:13
16:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
6 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
4
1 hete
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
3 napja
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 16:05
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 15:26
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
Agrárszektor  |  2026. március 10. 16:03
Hiába a rengeteg magyar alapanyag, mégis az importot esszük: miért?