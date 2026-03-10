A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt – ilyen árakra a főszezonban gyakorlatilag nincs példa. A szokatlanul olcsó ajánlatok mögött azonban nem akciók, hanem a 2026-os közel-keleti konfliktus okozta turisztikai összeomlás áll, amely Egyiptomot ugyan fizikailag nem érinti, de a térség egészét sújtó bizonytalanság miatt tömeges foglalás-visszaesést hozott.
A magyar utazási oldalakon egymást érik a szokatlanul olcsó egyiptomi ajánlatok: már kétszázezer forintért is találni egyhetes utakat, amelyekben benne van a repülőjegy, a szállás és a feladott poggyász is. Ilyen árakra a márciusi–áprilisi főszezonban gyakorlatilag nincs példa, és bár első pillantásra úgy tűnhet, hogy a szolgáltatók egyszerűen akcióznak, valójában a 2026-os közel-keleti konfliktus okozta turisztikai sokk áll a háttérben.
A február végén kirobbant iráni–izraeli háború néhány nap alatt megrázta a teljes régió légiközlekedését: a Traveldailynews elemzése szerint már az első két napban több mint ötezer járatot töröltek, a következő héten pedig összesen huszonháromezer járat maradt ki, miközben a nagy közel-keleti légiközpontok, Dubaj, Doha, Abu-Dzabi részben vagy teljesen leálltak.
A légterek lezárása megbénította a régiót
A légterek mozaikszerű lezárása Irán, Izrael, Irak, Katar, Bahrein, Kuvait és Szíria felett nemcsak a régióba tartó turistákat érinti, hanem az Európa és Ázsia közötti tranzitforgalmat is, amelynek mintegy tizennégy százaléka a Közel-Keleten halad át. Az Oxford Economics friss modellje szerint a turizmus visszaesése 2026-ban tizenegy és huszonhét százalék között lehet, ami huszonhárom–harmincnyolc millióval kevesebb látogatót és harmincnégy–ötvenhat milliárd dollárnyi veszteséget jelent a térségnek.
A visszaesés nemcsak a közvetlen harci övezeteket érinti: Jordánia, Omán és Egyiptom is tömeges lemondási hullámot tapasztal a márciusi főszezonban, annak ellenére, hogy a legtöbb turisztikai térség fizikailag biztonságos maradt.
Egyiptom hivatalosan biztonságos, de a turisták óvatosabbak
A magyar Külügyminisztérium továbbra is „fokozott óvatossággal látogatható” kategóriába sorolja Egyiptom nagy részét, vagyis a klasszikus üdülőhelyek, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam hivatalosan biztonságosnak számítanak. A nem javasolt térségek a Sínai-félsziget északi és középső részei, valamint a líbiai és szudáni határvidék, de ezek a turisták számára eleve nem relevánsak.
A kereslet visszaesése azonban így is látványos. A német piac, amely Egyiptom egyik legfontosabb küldőpiaca, már most gyengélkedik: a HolidayCheck adatai szerint a német utazók kivárnak, sokan elhalasztják a foglalást, és inkább a mediterrán térség klasszikus úti céljai, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Marokkó felé fordulnak. A németek óvatossága dominóhatást indít: ha ők nem töltik meg a chartereket, az árak azonnal esni kezdenek, és a magyar utazók most ennek a következményeit látják a szokatlanul olcsó ajánlatokban.
