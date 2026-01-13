Ónos eső bénítja az európai reptereket: sok magyar utas nem tudja, hogy ilyenkor mire jogosult

Az ónos eső miatt kedden több közép-európai repülőtér is ideiglenesen bezárt, a Wizz Air pedig több járatát érintette a rendkívüli helyzet. Ilyenkor sok utas bizonytalan abban, milyen jogai vannak: jár‑e kártérítés, köteles‑e a légitársaság ellátást biztosítani, és mi történik akkor, ha a gép végül nem is ott landol, ahová eredetileg tartott. Összegyűjtöttük, mit tehetnek a magyar utazók ilyen helyzetben.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat az EU 261/2004-es rendelet alapján, amely minden EU‑ból induló járatra, illetve EU‑s légitársaságra vonatkozik.

Az Európai Unió utasjogi szabályozása egyértelműen kimondja, hogy az időjárás miatti járattörlés vagy késés „rendkívüli körülménynek” minősül. Ez azt jelenti, hogy a légitársaságot nem terheli kártérítési kötelezettség, vagyis nem jár a szokásos 250–600 eurós kompenzáció. A légitársaság azonban így is köteles gondoskodni az utasokról, és több jog ilyenkor is megilleti az érintetteket.

Ha egy járatot törölnek, az utas három lehetőség közül választhat:

visszakérheti a jegy árát,

kérhet átfoglalást a következő elérhető járatra,

vagy akár egy későbbi időpontra is, ha az számára kedvezőbb.

Emellett a légitársaságnak kötelessége ellátást biztosítani: ételt, italt, szükség esetén szállást és transzfert a szálláshoz. Ez akkor is jár, ha a törlés oka az időjárás, és akkor is, ha a légitársaság nem hibázott.

A mostani helyzetben több Wizz Air-járat más repülőtéren szállt le, mint ahová eredetileg tartott. Ilyenkor az EU-s szabályozás külön is kimondja, hogy a légitársaság köteles az utasokat ingyenesen eljuttatni az eredeti célrepülőtérre. Ez történhet repülőgéppel, busszal vagy más transzferrel

a lényeg, hogy az utasnak ezért nem kell fizetnie, és nem maradhat magára hagyva egy idegen repülőtéren.

A téli időszakban gyakori, hogy a rossz időjárás miatt a gépek késnek, vagy a repülőterek átmenetileg nem fogadnak járatokat. Ha emiatt az utas lekési a csatlakozást, a légitársaságnak kötelessége új útvonalat biztosítani a végső célállomásra. Kártérítés ugyan ilyenkor sem jár, de az utas nem veszítheti el a teljes utazását csak azért, mert az időjárás közbeszólt.

Fontos tudni, hogy a légitársaságok ilyenkor folyamatosan frissítik az információkat a mobilalkalmazásban, e-mailben és SMS-ben. Aki közvetlenül a légitársaságnál foglalt, ezekből értesül a leggyorsabban. Aki utazási irodán keresztül vásárolt jegyet, annak a kommunikáció az irodán keresztül történik, és a módosításokat is ők intézik.

Ha a járat nem indul el, vagy a gép máshol landol, érdemes minden dokumentumot megőrizni: a beszállókártyát, a jegyvásárlási visszaigazolást, és minden olyan számlát, amely a várakozás alatt felmerült költségekről szól. Ezekre szükség lehet, ha az utas később panaszt szeretne tenni a légitársaságnál vagy a fogyasztóvédelmi hatóságnál.