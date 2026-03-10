2026. március 10. kedd Ildikó
Kétszáz forint - magyar pénz
Gazdaság

Komoly fordulat a devizapiacon: így teljesített a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2026. március 10. 21:14

Erősödött a forint kedden a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.

Az euró árfolyama este hat órakor 383,57 forinton állt, miközben reggel hét órakor még 387,57 forinton jegyezték. A dollár árfolyama szintén csökkent, 333,48 forintról 329,29 forintra. A svájci frank jegyzése 428,93 forintról 424,33 forintra mérséklődött.

Az idei év eddigi részében vegyesen alakult a forint teljesítménye a főbb devizákkal szemben. Az euróhoz képest 0,3 százalékos erősödés látható, a dollárral szemben 0,6 százalékos gyengülés, míg a svájci frank ellenében 2,7 százalékkal került gyengébb pozícióba a magyar fizetőeszköz.
Címlapkép: Getty Images
