2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otopeni, Románia - 2021.14.05: A Wizz Air Airbus 321-271NX (HA-LVI) típusú repülőgépe felszáll a Henri Coanda nemzetközi repülőtérről.
Utazás

Teljes a káosz a budapesti reptéren: megszólalt a Wizz Air, erre számíthatnak a magyar utasok

Pénzcentrum
2026. január 13. 12:05

Az ónos eső miatt kialakult rendkívüli időjárási helyzet következtében ideiglenesen lezárták a budapesti, a pozsonyi és a bécsi repülőteret is, ami jelentős fennakadásokat okoz a légiközlekedésben. A Wizz Air több járata érintett: eddig öt, Budapestre tartó repülőgép kényszerült más repülőtéren leszállni, a még el nem indult járatok pedig a kiinduló állomásokon várakoznak.

A rendkívüli időjárási helyzet miatt a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légiközlekedés minden szereplőjére kihatással van. A Wizz Air több járata is érintett, eddig 5, Ferihegyre tartó repülőgép kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak addig, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wizz Air mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására. Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe.

A légitársaság arra kéri az utasait, hogy akik közvetlenül a Wizz Airnél foglaltak, folyamatosan figyeljék a mobilalkalmazásban, e-mailen, SMS-ben érkező járatinformációkat.

A Wizz Air az utasok türelmét és megértését kéri, de a légiközlekedés, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben a legfontosabb.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #Wizz Air #időjárás #repülőtér #ónos eső #lezárás #liszt ferenc repülőtér #utasok #repülőjárat #légiforgalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:43
12:33
12:20
12:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
2026. január 13.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
3 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
3
6 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
2 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Most közölte a BKK: erre készülhetnek a budapestiek 2026-ban, sok változás jön
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 13:03
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 12:43
Brutálisan elszállt a földgáz ára: ezt mi is megérezhetjük a pénztárcánkon?
Agrárszektor  |  2026. január 13. 12:32
Tovább nőnek az élelmiszerárak itthon: ennyivel kell többet költenünk