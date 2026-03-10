Bár a liszteriózis viszonylag ritka fertőzés, az Európai Unióban évente mégis a legsúlyosabb élelmiszer-eredetű betegségek közé tartozik.
Sötét felhők lepték el a főváros egét a megsemmisítő csapások után: gyerekek és az idősek vannak a legnagyobb veszélyben
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet az iráni olajlétesítmények elleni légicsapások nyomán kialakuló úgynevezett fekete eső, valamint a levegőbe jutó mérgező anyagok.
Christian Lindmeier, a WHO szóvivője kedden Genfben tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a támadások következtében nagy mennyiségű szénhidrogén, kén-oxid és nitrogénvegyület kerülhetett a légkörbe. Az ilyen részecskék belélegzése fejfájást, légzési nehézséget, valamint bőr és szemirritációt okozhat. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén súlyosabb egészségügyi problémák is kialakulhatnak, akár daganatos megbetegedések is.
A szervezet egyetért az iráni hatóságok felhívásával, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.
A levegő minőségét vizsgáló szakértők szerint a fekete esőt az a meteorológiai jelenség okozza, amikor az olajlétesítményekből származó szennyező részecskék a csapadékkal együtt hullanak vissza a felszínre. Akshay Deoras, a Readingi Egyetem kutatója szerint a térség levegőminőségéről egyelőre kevés a pontos adat, de az előrejelzések alapján a következő napokban száraz idő várható, ami javíthatja a levegő állapotát.
A kutató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a helyzet ismét romolhat, ha újabb légicsapások érik a térséget.
A WHO, amely Teheránban is működtet irodát, közölte, hogy az elmúlt napokban több jelentést is kapott olajjal szennyezett csapadékról. Hétfőn az iráni főváros fölött sűrű, sötét felhők jelentek meg.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója már korábban is közegészségügyi kockázatokra figyelmeztetett a közel-keleti konfliktus kapcsán. Az X közösségi oldalon közzétett üzenetében azt írta, hogy az iráni olajlétesítményekben keletkezett károk növelik az élelmiszerek, az ivóvíz és a levegő szennyeződésének kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők különösen veszélyeztetettek.
Friss hírek a kórházban fekvő Galla Miklós állapotáról: vizsgálják a betegségeit, "súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak"
Jelenleg is vizsgálják, hányféle betegsége van. A családja eközben kitakarítja az otthonát, hogy egészségesebb körülmények között lábadozhasson majd.
Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság
Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Az antimikrobiális rezisztencia 2050-re évente 10 millió halálesetet okozhat. Miért lehet ez kritikus globális egészségügyi válság? Mutatjuk!
Akár egymillió forintot is bukhat, aki enged ennek a mindennapos rettegésnek: észrevétlenül teszi tönkre a szervezetét
A fogorvosi kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk.
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
Egyes esetekben akár tizenkilenc különböző vegyszer is előfordult egyetlen mintán.
Kevesebben fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, miközben a kórházban kezelt betegek több mint harmadánál már az RSV áll a háttérben.
A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni
A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a...
Horror a magyar iskolában: ez minden szülő rémálma, mentőhelikopter vitte el a diákot, sokkoló, mi történt vele
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy tizennégy éves diák egy nagykátai általános iskolában, miután kémiaórán felrobbant egy kémcső a tanár kezében.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll.
A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
