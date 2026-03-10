2026. március 10. kedd Ildikó
Teherán égboltja a kiemelkedő Milad-toronnyal és az Alborz hegyvonulatot (Tochal-hegy) elrejtő légszennyezéssel Teheránban, Iránban.
Egészség

Sötét felhők lepték el a főváros egét a megsemmisítő csapások után: gyerekek és az idősek vannak a legnagyobb veszélyben

Pénzcentrum
2026. március 10. 21:55

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet az iráni olajlétesítmények elleni légicsapások nyomán kialakuló úgynevezett fekete eső, valamint a levegőbe jutó mérgező anyagok.

Christian Lindmeier, a WHO szóvivője kedden Genfben tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a támadások következtében nagy mennyiségű szénhidrogén, kén-oxid és nitrogénvegyület kerülhetett a légkörbe. Az ilyen részecskék belélegzése fejfájást, légzési nehézséget, valamint bőr és szemirritációt okozhat. Hosszabb ideig tartó kitettség esetén súlyosabb egészségügyi problémák is kialakulhatnak, akár daganatos megbetegedések is.

A szervezet egyetért az iráni hatóságok felhívásával, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.

A levegő minőségét vizsgáló szakértők szerint a fekete esőt az a meteorológiai jelenség okozza, amikor az olajlétesítményekből származó szennyező részecskék a csapadékkal együtt hullanak vissza a felszínre. Akshay Deoras, a Readingi Egyetem kutatója szerint a térség levegőminőségéről egyelőre kevés a pontos adat, de az előrejelzések alapján a következő napokban száraz idő várható, ami javíthatja a levegő állapotát.

A kutató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a helyzet ismét romolhat, ha újabb légicsapások érik a térséget.

A WHO, amely Teheránban is működtet irodát, közölte, hogy az elmúlt napokban több jelentést is kapott olajjal szennyezett csapadékról. Hétfőn az iráni főváros fölött sűrű, sötét felhők jelentek meg.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója már korábban is közegészségügyi kockázatokra figyelmeztetett a közel-keleti konfliktus kapcsán. Az X közösségi oldalon közzétett üzenetében azt írta, hogy az iráni olajlétesítményekben keletkezett károk növelik az élelmiszerek, az ivóvíz és a levegő szennyeződésének kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők különösen veszélyeztetettek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #ivóvíz #levegő #környezetszennyezés #olaj #irán #levegőminőség #egészségügyi világszervezet #háború #Közel-Kelet

