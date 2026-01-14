A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.
Majdnem összeütközött két utasszállító gép a levegőben: hajszálon múlt a tragédia
Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban. A kazah közlekedési minisztérium szerint egy légiforgalmi irányító hibája miatt került egymáshoz veszélyesen közel az Uzbekistan Airways és a Pobeda Airlines járata.
A minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívül veszélyes helyzet szombaton, asztanai idő szerint hajnali 5 óra 43 perckor alakult ki az ország légterében. Ekkor az Uzbekistan Airways Termezből Moszkvába tartó járata ütközési pályára került a Pobeda Airlines egyik utasszállító gépével - tudósított a Portfolio.
A hivatalos közlemény alapján normál körülmények között a két repülőgép útvonalának nem lett volna szabad kereszteznie egymást. Ennek ellenére a gépek veszélyes közelségbe kerültek.
A minisztérium szerint a légiforgalmi irányító tévedése miatt a Pobeda Airlines gépe úgy kapott felszállási engedélyt, hogy az ütközésveszély ekkor már fennállt.
Amikor a repülőgépek elérték a kritikus távolságot, működésbe lépett a fedélzeti automatikus ütközéselkerülő rendszer, amely közvetlen veszélyre figyelmeztette a pilótákat. A riasztás után a légiforgalmi irányítók azonnal reagáltak, és olyan navigációs utasításokat adtak, amelyekkel mindkét utasszállító biztonságosan elkerülte egymást, majd zavartalanul folytatta eredeti útvonalát.
A kazah hatóságok vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek feltárására és a felelősség megállapítására. A minisztérium egyelőre nem hozott nyilvánosságra további részleteket az incidensről.
