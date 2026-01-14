2026. január 14. szerda Bódog
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - Jet Aircraft Wing
Utazás

Majdnem összeütközött két utasszállító gép a levegőben: hajszálon múlt a tragédia

Pénzcentrum
2026. január 14. 09:33

Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban. A kazah közlekedési minisztérium szerint egy légiforgalmi irányító hibája miatt került egymáshoz veszélyesen közel az Uzbekistan Airways és a Pobeda Airlines járata.

A minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívül veszélyes helyzet szombaton, asztanai idő szerint hajnali 5 óra 43 perckor alakult ki az ország légterében. Ekkor az Uzbekistan Airways Termezből Moszkvába tartó járata ütközési pályára került a Pobeda Airlines egyik utasszállító gépével - tudósított a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hivatalos közlemény alapján normál körülmények között a két repülőgép útvonalának nem lett volna szabad kereszteznie egymást. Ennek ellenére a gépek veszélyes közelségbe kerültek.

A minisztérium szerint a légiforgalmi irányító tévedése miatt a Pobeda Airlines gépe úgy kapott felszállási engedélyt, hogy az ütközésveszély ekkor már fennállt.

Amikor a repülőgépek elérték a kritikus távolságot, működésbe lépett a fedélzeti automatikus ütközéselkerülő rendszer, amely közvetlen veszélyre figyelmeztette a pilótákat. A riasztás után a légiforgalmi irányítók azonnal reagáltak, és olyan navigációs utasításokat adtak, amelyekkel mindkét utasszállító biztonságosan elkerülte egymást, majd zavartalanul folytatta eredeti útvonalát.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kazah hatóságok vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek feltárására és a felelősség megállapítására. A minisztérium egyelőre nem hozott nyilvánosságra további részleteket az incidensről.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #vizsgálat #utazás #repülés #veszély #hatóság #repülőgép #balesetveszély #repülőjárat #légiforgalom #kazahsztán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:55
09:45
09:33
09:13
09:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
4 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
3
1 hete
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
21 órája
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
5
4 napja
Óriási változás jön hamarosan minden európai repülőtéren: ennek egy utas sem fog örülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 09:03
Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 08:43
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. január 14. 09:09
Itt a friss előrejelzés: mutatjuk, mi vár a magyarokra a következő 3 napban