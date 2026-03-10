Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen - jelentette a The Guardian.
Az Atlanta Hawks egy olyan tematikus estét tervezett, amelyen az atlantai Magic City sztriptízbárt ünnepelték volna, ám az NBA végül megtiltotta az akciót. A liga szerint a döntés hátterében a ligán belülről érkező, széles körű ellenállás állt.
A Hawks még tavaly jelentette be, hogy egy hazai mérkőzését a Magic City előtt tisztelgő programmal köti össze. A csapat az "ikonikus kulturális intézmény" előtt akart főhajtást tenni: a program része lett volna a klub híres citromos-borsos csirkeszárnya, T.I. atlantai rapper élő koncertje, valamint exkluzív szurkolói termékek árusítása. A tematikus estét a hétfői, Orlando Magic elleni hazai mérkőzésre időzítették.
Az ötlet azonban gyorsan ellenállásba ütközött. Luke Kornet, a San Antonio Spurs centere egy Medium-bejegyzésben tiltakozott az akció ellen, mondván, hogy a rendezvény "rossz fényt vet az NBA-közösségre, különösen a nők tárgyiasításában és rossz bánásmódjában való cinkosság miatt". Kornet hangsúlyozta, hogy a liga célja minden korosztály számára biztonságos környezetet teremteni, és egy sztriptízbár ünneplése nem egyeztethető össze ezzel. Bejegyzését Al Horford, a Golden State Warriors centere is megosztotta, aki kilenc szezont játszott a Hawksnál.
Adam Silver, az NBA főbiztosa közleményben erősítette meg a rendezvény letiltását. Azt írta, hogy a liga széles körű aggodalmakat kapott szurkolóktól, partnercégektől és saját alkalmazottaitól is, és meggyőződése szerint az akció törlése a helyes lépés az NBA tágabb közössége számára.
A Hawks közleményében komoly csalódottságának adott hangot, ezzel együtt elfogadta a liga döntését. Hozzátették, hogy továbbra is elkötelezettek Atlanta kultúrájának hiteles bemutatása mellett.
A Magic City évtizedek óta az atlantai szórakoztatóipar és a hiphopkultúra meghatározó helyszíne. Drake, Quavo és 2 Chainz rapperek is méltatták már a klub hatását, és olyan sportlegendák is megfordultak benne, mint Michael Jordan és Shaquille O'Neal. Az MLS-csapat Atlanta United 2018-as bajnoki címét is a klubban ünnepelte. A Hawks többségi tulajdonosa, Jami Gertz producerként egy ötrészes dokumentumfilm-sorozatot is készített a Magic City történetéről és az atlantai fekete kultúrában betöltött szerepéről.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
