2026. március 12. csütörtök Gergely
16 °C Budapest
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott

Pénzcentrum
2026. március 10. 11:14

Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen - jelentette a The Guardian.

Az Atlanta Hawks egy olyan tematikus estét tervezett, amelyen az atlantai Magic City sztriptízbárt ünnepelték volna, ám az NBA végül megtiltotta az akciót. A liga szerint a döntés hátterében a ligán belülről érkező, széles körű ellenállás állt.

A Hawks még tavaly jelentette be, hogy egy hazai mérkőzését a Magic City előtt tisztelgő programmal köti össze. A csapat az "ikonikus kulturális intézmény" előtt akart főhajtást tenni: a program része lett volna a klub híres citromos-borsos csirkeszárnya, T.I. atlantai rapper élő koncertje, valamint exkluzív szurkolói termékek árusítása. A tematikus estét a hétfői, Orlando Magic elleni hazai mérkőzésre időzítették.

Az ötlet azonban gyorsan ellenállásba ütközött. Luke Kornet, a San Antonio Spurs centere egy Medium-bejegyzésben tiltakozott az akció ellen, mondván, hogy a rendezvény "rossz fényt vet az NBA-közösségre, különösen a nők tárgyiasításában és rossz bánásmódjában való cinkosság miatt". Kornet hangsúlyozta, hogy a liga célja minden korosztály számára biztonságos környezetet teremteni, és egy sztriptízbár ünneplése nem egyeztethető össze ezzel. Bejegyzését Al Horford, a Golden State Warriors centere is megosztotta, aki kilenc szezont játszott a Hawksnál.

Adam Silver, az NBA főbiztosa közleményben erősítette meg a rendezvény letiltását. Azt írta, hogy a liga széles körű aggodalmakat kapott szurkolóktól, partnercégektől és saját alkalmazottaitól is, és meggyőződése szerint az akció törlése a helyes lépés az NBA tágabb közössége számára.

A Hawks közleményében komoly csalódottságának adott hangot, ezzel együtt elfogadta a liga döntését. Hozzátették, hogy továbbra is elkötelezettek Atlanta kultúrájának hiteles bemutatása mellett.

A Magic City évtizedek óta az atlantai szórakoztatóipar és a hiphopkultúra meghatározó helyszíne. Drake, Quavo és 2 Chainz rapperek is méltatták már a klub hatását, és olyan sportlegendák is megfordultak benne, mint Michael Jordan és Shaquille O'Neal. Az MLS-csapat Atlanta United 2018-as bajnoki címét is a klubban ünnepelte. A Hawks többségi tulajdonosa, Jami Gertz producerként egy ötrészes dokumentumfilm-sorozatot is készített a Magic City történetéről és az atlantai fekete kultúrában betöltött szerepéről.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szórakozás #tiltás #szórakozóhely #csapat #amerikai egyesült államok #sportolók #kosárlabda #NBA #sportbotrány

