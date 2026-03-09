2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A ballisztikus rakéták nukleáris robbanófejei nukleáris csapás céljából felfelé irányulnak. katonai fegyverek. a fegyverrel való fenyegetés.
Utazás

Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban

Pénzcentrum
2026. március 9. 18:44

A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat. A szűkülő légterekben ugyanis rakéták és észlelhetetlen drónok között kell biztonságosan navigálniuk.

Az Irán elleni amerikai–izraeli támadások újabb veszélyforrást jelentenek a világ legforgalmasabb repülőterei felett, mivel ballisztikus rakéták és harci drónok százai lepik el a légteret. Teherán válaszcsapásai repülőtereket is elértek, emiatt Dubajban és Abu-Dzabiban számos járatot törölni kellett. A Reuters nyolc pilótával, valamint több mint fél tucat légiközlekedési és biztonsági szakértővel készített interjút. Ők úgy látják, hogy az Ukrajnától Afganisztánon át Izraelig húzódó konfliktusok halmozódó terhe egyre komolyabb mentális megterhelést jelent a repülőszemélyzet számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nem katonai pilóták vagyunk, így nem is kaptunk kiképzést arra, hogy ilyen fenyegetésekkel nézzünk szembe a levegőben" – nyilatkozta Tanja Harter, az Európai Pilótaszövetség elnöke. Iparági szakértők szerint az elmúlt két és fél évben jelentősen romlott a légtérbiztonság. Ezt a kockázatot a rakéták és a drónok számának növekedése mellett a műholdas navigációs rendszereket megtévesztő GPS-spoofing (szándékos jelhamisítás) is tovább fokozza. A múlt héten egy Air France-járat – fedélzetén az Egyesült Arab Emírségekből hazatérő francia állampolgárokkal – rakétatűz miatt kényszerült visszafordulni. Nem sokkal később egy Lufthansa-pilóta biztonsági aggályok miatt Rijád helyett Kairóba irányította át a gépét.

A közel-keleti pilóták már nagyrészt megszokták a veszélyhelyzeteket. Mohamed Aziz kapitány, a libanoni polgári légiközlekedési hatóság vezetője szerint a régióban a kiképzést mindig is a válságokra való felkészülés határozta meg. Egy több mint évtizedes tapasztalattal rendelkező, a Middle East Airlinesnál dolgozó pilóta elmondta, hogy a Bejrútba vezető útvonalak sokkal összetettebbé váltak. Korábban a hordozható légvédelmi rakétarendszerek (MANPADS) hatótávolságát meghaladó repülési magasság tartása elegendő védelmet nyújtott. Napjainkban azonban a gépeknek folyamatosan jelentős mennyiségű tartalék üzemanyagot kell magukkal vinniük az egyre gyakoribbá váló repülőtér-átirányítások miatt.

A fenyegetés azonban nem korlátozódik a Közel-Keletre. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta a drónok kulcsfontosságú fegyverré váltak, és az európai repülőterek – Stockholmtól Münchenig – egyre gyakrabban szembesülnek drónincidensekkel. Bár ezeket hivatalosan nem mindig erősítik meg, sok esetben a fegyveres konfliktusokkal hozzák őket összefüggésbe. Ha egy drón a repülőgép hajtóművébe csapódik, az teljes tolóerő-vesztést és áramkimaradást is okozhat, míg a szárnyak sérülése a gép manőverezőképességét sodorhatja veszélybe. Mivel a civil repülőgépekkel ellentétben a drónok nem használnak válaszjeladót (transzpondert), a pilóták velük szemben gyakorlatilag vakon repülnek. Ezt a helyzetet tovább nehezíti, hogy a hagyományos repülőtéri radarok is csak nagyon nehezen képesek észlelni ezeket a kisméretű eszközöket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Drónelhárító megoldások – például speciális radarok, rádiófrekvenciás érzékelők és zavaróberendezések – már léteznek, de a repülőterek biztonsági okokból nem lőhetik le a behatoló eszközöket. Tim Friebe német légiforgalmi irányító, az ATCEUC (Európai Légiforgalmi Irányítók Szakszervezeteinek Koordinációs Bizottsága) alelnöke szerint a jelenlegi eszköztár rendkívül korlátozott. Elmondása alapján a repülőtér teljes lezárásán kívül jelenleg nemigen van más hatékony védekezési lehetőség. Tavaly például München és a londoni Gatwick forgalmát is le kellett állítani dróntevékenység miatt. Moritz Burger német kereskedelmi pilóta felidézte egy közelmúltbeli esetét: egy európai repülőtérre történő leszállás közben vett észre egy ismeretlen tárgyat közvetlenül a gépe alatt. Mindössze egy-két másodperce volt az észlelésre, így esélye sem maradt bármilyen kitérő manőver végrehajtására.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #stressz #repülőtér #drón #repülőgép #háború #orosz-ukrán háború #rakéta #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:04
19:00
18:50
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
2
1 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
3
2 hete
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
4
2 hete
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
5
1 hete
Mi történik most pontosan a Dubajban reked magyarokkal: itt a hivatalos válasz!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 19:00
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 18:05
Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!
Agrárszektor  |  2026. március 9. 18:34
Végzetes hiba a kertben: nem mindegy, mit, milyen földbe ültetsz