Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 10.)

Névnap

Ildikó

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.76 Ft

CHF: 427.94 Ft

GBP: 447.17 Ft

USD: 332.61 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35700 Ft

MOL: 3740 Ft

RICHTER: 11390 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.11: Fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Késő délutánig csapadék nem várható, majd egy-egy zápor már előfordulhat. A délnyugati, déli szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában -1, +6 fok közé hűl le a levegő, de a Dunától keletre a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fokig emelkedik a hőmérséklet.

2026.03.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon az északiasra forduló szél megélénkülhet. Hajnalban döntően 0, +7 közé hűl le a levegő, de keleten a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. Délután 15, 19 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.10)

