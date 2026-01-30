Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 30.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 30., péntek.
Névnap
Martina, Gerda
Friss hírek
- Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
- A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
- Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
- Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
- Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
- Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
Deviza árfolyam
EUR: 381.33 Ft
CHF: 416.3 Ft
GBP: 439.92 Ft
USD: 319.95 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40250 Ft
MOL: 3902 Ft
RICHTER: 10610 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.31: Jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő valószínű, inkább csak északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon élénk lökések kísérhetik. Reggel -4 és +1, délután -1 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.
2026.02.01: Döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan hószállingózás, gyenge hóesés, a déli megyékben kisebb havas eső, eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szelet kevés helyen élénk lökések kísérhetik. A minimum általában -5, +1 fok között alakul, de északkeleten ott, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.01.30)
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
Özönlenek a magyar turisták ebbe az országba: februárban különösen nagy roham várható - ez áll a hátterében
Az itáliai álomutazás érdekében néhány dolgokra érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani.
Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A Pénzcentrum 2026. január 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
A Pénzcentrum 2026. január 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.