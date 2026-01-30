2026. január 30. péntek Martina, Gerda
3 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 30.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 30.)

Pénzcentrum
2026. január 30. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 30., péntek.

Névnap

Martina, Gerda

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.33 Ft
CHF: 416.3 Ft
GBP: 439.92 Ft
USD: 319.95 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 40250 Ft
MOL: 3902 Ft
RICHTER: 10610 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.31: Jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő valószínű, inkább csak északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon élénk lökések kísérhetik. Reggel -4 és +1, délután -1 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.

2026.02.01: Döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan hószállingózás, gyenge hóesés, a déli megyékben kisebb havas eső, eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szelet kevés helyen élénk lökések kísérhetik. A minimum általában -5, +1 fok között alakul, de északkeleten ott, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.01.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Erről ne maradj le!
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
