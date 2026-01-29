2026. január 29. csütörtök Adél
Elindult a roham a 2026-os nyári szálláshelyekért: elképesztő számok érkeztek!
Utazás

Elindult a roham a 2026-os nyári szálláshelyekért: elképesztő számok érkeztek!

Pénzcentrum
2026. január 29. 17:36

Továbbra is meghatározó a Balaton népszerűsége a belföldi utazók körében. A települések rangsorát Budapest, Siófok és Eger vezették tavaly. Az online fizetett előző évi foglalások összértékének csaknem 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták.

A Szallas.hu 2025-re szóló foglalásainak 22 százaléka a Balatonra, 18 százaléka Észak-Magyarországra szólt, míg 12 százalékkal a harmadik helyen végzett Budapest és vonzáskörzete. Jelképes különbséggel a nyugat-dunántúli, majd a dél-alföldi régiók követték a dobogósokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A foglalások 9 százalékával hatodik helyen Észak-Alföld állt, a hetedik helyen pedig a foglalások 8 százalékával a dél-dunántúli régió végzett.

A települések versenyét foglalási szám alapján Budapest nyerte, Siófok az ezüstérmes, Eger pedig a harmadik. Az élmezőnyt Szeged, Gyula, Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Nyíregyháza és Balatonfüred követték.” A portál adataiból az is kiderült, hogy a gyermekkel utazók körében némileg más volt sorrend: náluk Siófok, Gyula, Eger, Nyíregyháza és Hajdúszoboszló volt a legkeresettebb úti cél az előző évben

 – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A 2025-re szóló belföldi foglalások 56 százalékánál a kosártérték maximum 70 ezer forint volt, 31 százaléka 70-170 ezer forint közötti értéket képviselt. A foglalások 8 százalékának kosárértéke 170-270 ezer forint közötti volt, és e feletti kosárértéket pedig a foglalások kevesebb mint 5 százaléka jelentett. 2025-ben az online fizetések összértékének csaknem 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával szolgáltató oldalán.

2025-ben is taroltak a rövid foglalások

A foglalások tartózkodási hossz szerinti megoszlása alapján az egy-két éjszakás üdülések népszerűsége kiemelkedő volt 2025-ben is: összesen a Szallas.hu tavalyi évre szóló foglalásainak 70 százalékát adták. 3 éjszakára a foglalások 17 százaléka, 4 éjre 8 százaléka, 5 éjre 3 százaléka szólt. A 6 éjszakás vagy annál hosszabb időre szóló foglalások aránya csupán a teljes tavalyi, belföldi foglalások 2 százaléka volt a portál összesítése szerint.

Hotelek és apartmanok fej fej mellett végeztek

2025-ben a belföldi foglalások 31 százaléka hotelbe szólt a Szallas.hu oldalán. Közülük is a 4 és 3 csillagos kategóriákat keresték legtöbben. A foglalások 29 százalékát adták az apartmanok,  további 21 százalékot pedig a vendégházak. A panziós foglalások 13 százalékot tettek ki, míg egyéb szállástípust a foglalások 6 százalékánál választottak. „A gyermekkel utazók esetében némileg mást mutatnak a trendek, hisz körükben az apartman népszerűbb volt, mint a hotel – avatott a részletekbe a sajtószóvivő. – Míg előbbi a foglalásokból 35 százalékot jelentett, utóbbi 30 százalékot tett ki.”

Így utaztunk tavaly: a legnagyobb értékű foglalástól a legkisebbig

Minden második foglalás 2 főre szólt 2025-ben. A háromfős foglalások aránya 14, a négyfősöké 13, míg az egy főre szóló foglalások aránya 11 százalék volt. Az ötfős vagy annál is nagyobb létszámú foglalások aránya 10 százalékot tett ki.

2025-ben is sokszínű volt az utazni vágyók ízlése a Szallas.hu foglalásai alapján. A magyar utazók egyszerre keresték 2025-ben a prémium szállásokat és a pénztárcabarát megoldásokat. „2025 legkisebb értékű foglalása egy nyereményjátéknak köszönhetően mindösszesen 1200 forintba került a nyertesnek – részletezte Kelemen Lili.  –  A legmagasabb értékű foglalás több mint 4 és fél millió forint értékben történt egy csopaki vendégházba.” A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy utóbbi esetben a foglalás 10 főre és 14 éjszakára szólt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fürdők, várak és családi programok a belföldi utazások fókuszában

2025-ben a hazai turisztikai attrakciók között továbbra is kiemelt szerepet kaptak a nagy fürdőkomplexumok, a történelmi emlékhelyek és a családi programokat kínáló látványosságok. A Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló és a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő mellett olyan ikonikus helyszínek is népszerűek voltak, mint az egri vár, a Festetics-kastély Keszthelyen vagy a Fővárosi Állat- és Növénykert. „Ezek az élmények egész évben vonzó úti célt jelentettek a belföldi utazók számára, legyen szó pihenésről, kulturális feltöltődésről vagy családi kikapcsolódásról” – mondta Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók üzletágának vezetője.

Mi várható 2026-ban a turizmusban?

Az oldalon január 18-án zárult a horvátországi előfoglalási időszak. Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében. Az előfoglalásban résztvevő vendégek jellemzően 4 főre foglaltak szállást, arányuk 28 százalék. A kétfős foglalásoké 22, a háromfős foglalások 15 százalékot tett ki. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján apartmant választottak a leggyakrabban, a foglások 81 százalékánál voksoltak erre a szállástípusra. Az előfoglaló vendégek zöme júliusi vagy augusztusi dátumra foglalt szállást a kedvezményes időszak során.

A belföldi előfoglalási időszak is elindult. Az elmúlt években a vendégek jellemzően inkább a késő téli vagy tavaszi utazásaikhoz foglalták le előre ilyenkor nagyobb arányban a szállásukat, kisebb volt azok tábora, akik már a nyári vakációt tervezték. Idén is hasonló megoszlásra számítunk

 – tette hozzá a sajtószóvivő. Azt is elmondta, hogy ebben az időszakban több partner kedvezményes áron kínálja a szállását, amely más ajánlatokkal – például hűségprogramos vagy mobilapplikációs kedvezményekkel – is összevonható, így még kedvezőbb feltételekkel lehet foglalni.

2025 legnépszerűbb hazai települései a belföldi utazók körében:

  1. Budapest
  2. Siófok
  3. Eger
  4. Szeged
  5. Gyula
  6. Pécs
  7. Hajdúszoboszló
  8. Miskolc
  9. Nyíregyháza
  10. Balatonfüred

 
Címlapkép: Getty Images
