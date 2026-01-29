2026. január 29. csütörtök Adél
Budapest
Veneto, Olaszország - 2018. december 29.: a fenséges Lagazuoi hegység a téli szezonban.
Utazás

Özönlenek a magyar turisták ebbe az országba: februárban különösen nagy roham várható - ez áll a hátterében

Pénzcentrum
2026. január 29. 18:32

Február 6. és 22. között Olaszország a világ közepe. Egész pontosan Milánó és Cortina d'Ampezzo környéke, hiszen a térség ad otthont a XXV. téli olimpiai játékoknak. Bár olimpia és különösebb apropó sem kell ahhoz, hogy Itália a figyelem középpontjába kerüljön, hiszen az ország természeti adottságai, művészete, gasztronómiája önmagában is mágnesként vonzza az utazókat. Ahogy a Vár a világ utazási iroda szakértője fogalmaz: a „csizma” minden szeglete tartogat valami felfedezni valót.

Olaszország rengeteg lehetőséget és programot kínál. Az északi, kontinentális jellegű éghajlatból végig vonulva a csizmán, a mediterrán vidékre érve, minden egyes területen számtalan szépséggel és élménnyel nyűgözi le Itália az utazókat. Az olimpiai játékok helyszínei, Milánó és környéke, valamint a Dolomitok hófödte csúcsai a téli sportok szerelmeseinek Mekkája. A kontinentális éghajlatú Észak kiváló sípályákat kínál, de az utazási szakértő szerint a környék ennél jóval többet nyújt.

Észak: sport, elegancia és alpesi csillogás

Torinó, a Garda-tó vagy a Lago Maggiore természeti szépsége egyedülálló.

„Ezek a desztinációk tavasztól télig népszerűek: a téli havas tájat tavasszal felváltja a vitorlázás és a kerékpározás szezonja. A Dolomitok a túrázóknak is tökéletes terepet kínálnak a felfedezése. Majd kicsit lejjebb haladva már a francia határhoz közelebb Liguria és a festői Cinque Terre kápráztatja el az oda látogatókat” – sorolja Nagy Szilvia.

Hozzátette: ez a térség vonattal vagy hajóval is könnyedén bejárható.

Az Adria partját imádják a magyarok

Velencétől Riminiig sorakoznak a magyarok által jól ismert, klasszikus nyári üdülőhelyek.

„Olaszország közelsége verhetetlen: autóval vagy menetrendszerinti autóbusszal is 6-7 óra alatt elérhető. Az árszínvonal pedig – különösen egy 4-5 fős család számára – még mindig kedvező, legyen szó apartmanos önellátásról vagy a helyi éttermek kínálatáról” – hívta fel a figyelmet a Vár a világ utazási iroda szakértője.

Róma és Közép-Olaszország: A kultúra bölcsője

Sokak számára nincs romantikusabb hely, mint a festői Toszkána.

„Pisa, Firenze, Siena, Lucca örök klasszikus, ez a térség jó pár napra elegendő látnivalót tartogat, akár a tavaszi vagy az őszi időszakban is érdemes felkeresni. A csodás kisvárosok egyéni utazás, vagy akár szervezett körutazások formájában is elérhetőek” – mondta a szakértő.

A főváros, Róma kihagyhatatlan.

„Bár sokan a Szent Péter-bazilikát, a Vatikánt, a Colosseumot keresik fel elsősorban, de a városnézés akár egy kis strandolással is ötvözhető. Klasszikus nyaralásként Ostia homokos tengerpartján is érdemes néhány pihentető napot eltölteni” – javasolja Nagy Szilvia.

Irány Dél: A vadregényes Puglia és az új kedvenc, Calabria

Ahogy haladunk lefelé, a táj egyre „olaszosabbá” válik. Nápoly sokak szerint az igaz Itália. A város és környéke, Pompei és a Vezúv, az Amalfi part igazi turista célpontok, a nagyvárosból könnyen elérhetőek a Nápolyi-öböl gyönyörű szigetei is, Capri, Ischia vagy Procida.

„Még délebbre haladva a „csizmasarkára” megérkezünk az utóbbi évek egyre népszerűbb nyaralóhelyeire, az egyedülálló Alberobello-i trulli házairól ismert Pugliába és Calabriába. Az eddig rejtettebb, legmelegebb tartományba már fapados járatok is indulnak. Itt a teljesen kiépítetlen, vadregényes partoktól a luxusszállodákig minden megtalálható” – árulta el Nagy Szilvia.

Szicília és Szardínia

Az Etna közelsége és a különleges „szicíliai” öntudat adja a sziget varázsát.

„Észak és Dél között nemcsak kulturális, hanem jelentős nyelvi különbségek is vannak, közismert, hogy a szicíliaiak nem olasznak, hanem szicíliaiaknak vallják magukat. Két repülőtér is rendelkezésre áll, Cataniában, illetve Palermóban. Érdemes mind a két területet felfedezni. Szicília biztonságos, érdekes, teljesen más élményt nyújt, mint az ország más régiói” – meséli a szakértő.

Szardínia a szakértő szerint elsősorban azoknak ajánlott, akik a tömegtől távol, kristálytiszta tengerparton szeretnének pihenni.

A kulináris élveztek adják Olaszország egyik legnagyobb vonzerejét.

„Bár a tészták és a pizza mindenütt elérhető, az édességek régiónként változnak. Egy dolog azonban biztos: a kávé, a cappuccino és a fagylalt az egész országban egységesen világraszóló.” – mondta Nagy Szilvia.

Mire figyeljünk a foglalásnál?

Az itáliai álomutazás érdekében néhány dolgokra érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani. Nagy Szilvia figyelmeztetett arra, hogy az olasz szállodák kategóriai besorolásai nem mindig tükrözik a hazai elvárásokat. Érdemes a foglalási rendszerek valós értékeléseit böngészni:

„Olaszországban előfordulhat, hogy a mellékhelyiség nincs elválasztva a zuhanyzótól, ami meglepheti a magyar turistákat. Foglalás előtt ezt is érdemes alaposan ellenőrizni!” - hangzott el a jó tanács.
Címlapkép: Getty Images
