Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 31.)

Névnap

Marcella

Deviza árfolyam

EUR: 381.42 Ft

CHF: 416.28 Ft

GBP: 440.31 Ft

USD: 321.78 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. január 30.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 13, 15, 17, 37



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 3 db

4+1 találat: 30 db

4-es találat: 52 db

3+2 találat: 117 db

3+1 találat: 1060 db

2+2 találat: 1504 db

3-as találat: 1751 db

1+2 találat: 6326 db

2+1 találat: 13171 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40540 Ft

MOL: 3930 Ft

RICHTER: 10770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.01: Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, melyre legjobb esély északkeleten van. Többfelé várható hószállingózás, kisebb havazás, melyből helyenként vékony, legfeljebb pár cm-es hólepel is összejöhet. A déli megyékben kisebb havas eső, eső is lehet. Az északkeleti, keleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában -4, +1 fok között alakul, de északkeleten ott, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél jóval alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.

2026.02.02: Szakadozó, csökkenő felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Hószállingózás, gyenge havazás még elszórtan előfordulhat, napközben néhol havas eső, eső is lehet. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten néhol ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -1 és +5 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért hidegfront jellegű változások tapasztalhatók. Fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.01.31)

Akciók

