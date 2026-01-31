2026. január 31. szombat Marcella
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 31.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 31.)

Pénzcentrum
2026. január 31. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 31., szombat.

Névnap

Marcella

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.42 Ft
CHF: 416.28 Ft
GBP: 440.31 Ft
USD: 321.78 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. január 30.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 13, 15, 17, 37

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 3 db
4+1 találat: 30 db
4-es találat: 52 db
3+2 találat: 117 db
3+1 találat: 1060 db
2+2 találat: 1504 db
3-as találat: 1751 db
1+2 találat: 6326 db
2+1 találat: 13171 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40540 Ft
MOL: 3930 Ft
RICHTER: 10770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.01: Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, melyre legjobb esély északkeleten van. Többfelé várható hószállingózás, kisebb havazás, melyből helyenként vékony, legfeljebb pár cm-es hólepel is összejöhet. A déli megyékben kisebb havas eső, eső is lehet. Az északkeleti, keleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában -4, +1 fok között alakul, de északkeleten ott, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél jóval alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.02.02: Szakadozó, csökkenő felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Hószállingózás, gyenge havazás még elszórtan előfordulhat, napközben néhol havas eső, eső is lehet. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten néhol ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -1 és +5 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért hidegfront jellegű változások tapasztalhatók. Fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.01.31)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:27
06:07
21:04
20:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
14 órája
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
2 napja
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
2 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 07:27
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 06:07
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
Agrárszektor  |  2026. január 31. 06:03
Taroltak ezek a cégek az agrárpályázaton: ők kapták a legtöbb pénzt