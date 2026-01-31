Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 31.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 31., szombat.
Névnap
Marcella
Friss hírek
- Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
- Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
- Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
- Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
- Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
- Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Deviza árfolyam
EUR: 381.42 Ft
CHF: 416.28 Ft
GBP: 440.31 Ft
USD: 321.78 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. január 30.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 13, 15, 17, 37
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 3 db
4+1 találat: 30 db
4-es találat: 52 db
3+2 találat: 117 db
3+1 találat: 1060 db
2+2 találat: 1504 db
3-as találat: 1751 db
1+2 találat: 6326 db
2+1 találat: 13171 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40540 Ft
MOL: 3930 Ft
RICHTER: 10770 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.01: Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, melyre legjobb esély északkeleten van. Többfelé várható hószállingózás, kisebb havazás, melyből helyenként vékony, legfeljebb pár cm-es hólepel is összejöhet. A déli megyékben kisebb havas eső, eső is lehet. Az északkeleti, keleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában -4, +1 fok között alakul, de északkeleten ott, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél jóval alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.
2026.02.02: Szakadozó, csökkenő felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Hószállingózás, gyenge havazás még elszórtan előfordulhat, napközben néhol havas eső, eső is lehet. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten néhol ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -1 és +5 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért hidegfront jellegű változások tapasztalhatók. Fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.01.31)
A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás.
Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer.
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
Özönlenek a magyar turisták ebbe az országba: februárban különösen nagy roham várható - ez áll a hátterében
Az itáliai álomutazás érdekében néhány dolgokra érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani.
Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
