Férfi és női síelők egy csoportja síel a pályán kívül egy kék égboltos napon Le Fornet-ben, Val dIsere-ben.
Utazás

Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel

Pénzcentrum
2025. november 9. 10:04

Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél. A közép-európai régióban több olyan síterep is van, amely Budapestről indulva 3–4 órán belül elérhető, és még aznap délután csúszhatsz is. Ezek a pályák ideálisak azoknak, akik spontán, egynapos téli kalandot keresnek, kompromisszumok nélkül.

A síelés ma már nem feltétlenül többnapos, költséges program: egyre többen keresik azokat a pályákat, amelyek akár egy késői reggeli után is elérhetők autóval, és még aznap délután csúszni lehet rajtuk. A közép-európai régióban több olyan síterep is van, amely 3–4 órás távolságra fekszik, jól karbantartott pályákat kínál, és nem igényel komoly logisztikát vagy szállásfoglalást. Ez különösen vonzó azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak hosszabb időre kiszakadni, mégis vágynak a téli sportok élményére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A síelés iránti kereslet évről évre nő, miközben az árérzékenység is egyre meghatározóbb. A közeli pályák lehetőséget adnak arra, hogy a sportélmény kompromisszumok nélkül megvalósuljon, akár spontán döntés alapján is. Összegyűjtöttünk öt olyan síterepet, ahová Budapestről reggeli után elindulva még aznap délután felcsatolhatod a léceket. Nem kell hozzá sem szabadság, sem komoly előkészület, csak egy termosz kávé, és indulhat a nap.

Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.

Semmering: osztrák minőség 3 órányira

Semmering Ausztria egyik legközelebbi síterepe, amely kb. 3 órás autóútra fekszik. A Hirschenkogel pályarendszer jól karbantartott, hóágyúzott, és éjszakai síelésre is alkalmas. A síterep 13 kilométernyi pályát kínál, modern kabinos felvonóval. Régóta népszerű célpont azok körében, akik osztrák színvonalat keresnek, de nem akarnak hosszú utazást vagy szállást. Egy korai indulással akár ebédidőben már a pályán lehetsz.

Donovaly: a családbarát szlovák klasszikus

Donovaly Szlovákia egyik legismertebb síterepe, különösen a családosok és kezdők körében. A Snowpark Donovaly 11 felvonóval és 17 pályával rendelkezik, és kb. 3,5 óra alatt elérhető. A pályák mellett síiskola, snowpark és wellness lehetőségek is várják a látogatókat. Kedvező árak és barátságos hangulat jellemzi, így ideális választás lehet egy spontán egynapos síeléshez is.

Stuhleck: gyors, kényelmes, megbízható

Stuhleck Spital am Semmering mellett található, és kb. 3,5 órás autóútra fekszik. A síterep 24 kilométernyi pályával, modern felvonókkal és panorámás hüttékkel várja a látogatókat. A pályák szélesek, jól karbantartottak, és kezdőknek is ideálisak. Az osztrák precizitás és a gyors elérhetőség tökéletes kombinációt kínál. Ha reggel 7-kor elindulsz, délben már a hegyen ebédelhetsz.

Mariborsko Pohorje: szlovén városi síelés

Maribor Szlovénia második legnagyobb városa, és közvetlenül mellette található a Mariborsko Pohorje síterep. Kb. 4 órás autóútra fekszik, de a pályák közelsége a városhoz különleges hangulatot ad: akár városi sétával is kombinálható. A síterep 42 kilométernyi pályát kínál, és gyakran rendeznek itt nemzetközi versenyeket is. A vendéglátás barátságos, az árak pedig mérsékeltek – tökéletes választás egy egynapos vagy hétvégi síeléshez.

Klínovec: cseh alternatíva, meglepően közel

Klínovec a Cseh–Német határ közelében fekszik, és a Krušné hory hegység legnagyobb síterepe. Budapesttől kb. 4 órás autóútra található, és 31 kilométernyi pályát kínál, modern felvonókkal és hóágyúzott szakaszokkal. A síterep egyre népszerűbb a régióban, mivel jó ár-érték arányt kínál, és kevésbé zsúfolt, mint a nagyobb osztrák pályák. Ideális választás lehet azoknak, akik új helyet keresnek, de nem akarnak túl messzire utazni.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #síelés #turizmus #ausztria #sport #csehország #szlovákia #szlovénia

