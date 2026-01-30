Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog

Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat. Szombaton és vasárnap is marad a felhős idő, időnként havazással, hószállingózással, miközben az északi, északkeleti szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet napközben többnyire 0 és 7 fok között alakul, hajnalban viszont kemény fagy is lehet.

Pénteken továbbra is borult, felhős időre kell készülni. Sokfelé párás marad a levegő, és gyenge csapadék is előfordulhat, bár a nyugati és az északkeleti határvidéken kisebb ennek az esélye – közölte a HungaroMet. Leginkább eső várható, de helyenként havas eső is kialakulhat, ezért nem érdemes esernyő nélkül útnak indulni. A nappali maximum-hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között alakul, estére pedig -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombaton is jellemzően felhős marad az égbolt. A nap első felében több helyen számítani lehet kisebb esőre, havas esőre, sőt néhol havazásra is, majd délutántól csökken a csapadék esélye. Az északi, északkeleti országrészben megélénkülhet, helyenként megerősödhet az északi-északkeleti szél. Hajnalban -4 és +1 fok közötti értékek várhatók, napközben pedig 0 és +6 fokig melegedhet a levegő az Időkép előrejelzése szerint.

Vasárnap elszórtan kisebb havazás, hószállingózás fordulhat elő, míg délen gyenge havas eső is kialakulhat. Délután északkelet felől fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. A keleti, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Reggel északkeleten -10 és -5 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, máshol -4 és +1 fok várható, délután pedig -2 és +5 fok közötti értékekre lehet számítani.