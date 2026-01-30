Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat. Szombaton és vasárnap is marad a felhős idő, időnként havazással, hószállingózással, miközben az északi, északkeleti szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet napközben többnyire 0 és 7 fok között alakul, hajnalban viszont kemény fagy is lehet.
Pénteken továbbra is borult, felhős időre kell készülni. Sokfelé párás marad a levegő, és gyenge csapadék is előfordulhat, bár a nyugati és az északkeleti határvidéken kisebb ennek az esélye – közölte a HungaroMet. Leginkább eső várható, de helyenként havas eső is kialakulhat, ezért nem érdemes esernyő nélkül útnak indulni. A nappali maximum-hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között alakul, estére pedig -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.
Szombaton is jellemzően felhős marad az égbolt. A nap első felében több helyen számítani lehet kisebb esőre, havas esőre, sőt néhol havazásra is, majd délutántól csökken a csapadék esélye. Az északi, északkeleti országrészben megélénkülhet, helyenként megerősödhet az északi-északkeleti szél. Hajnalban -4 és +1 fok közötti értékek várhatók, napközben pedig 0 és +6 fokig melegedhet a levegő az Időkép előrejelzése szerint.
Vasárnap elszórtan kisebb havazás, hószállingózás fordulhat elő, míg délen gyenge havas eső is kialakulhat. Délután északkelet felől fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. A keleti, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Reggel északkeleten -10 és -5 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, máshol -4 és +1 fok várható, délután pedig -2 és +5 fok közötti értékekre lehet számítani.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
