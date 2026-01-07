A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
A havazás átmenetileg alábbhagy, de estétől újabb csapadék érkezik, erős széllel és hófúvással. A közlekedésben továbbra is komoly fennakadásokra kell számítani - írja a HungaroMet.
A HungaroMet tájékoztatása szerint a keleti országrészeken lassan megszűnik a havazás, napközben pedig csak elszórtan fordulhat elő hószállingózás. Az esti órákban azonban dél, délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik: először a déli területeken, majd késő estétől a keleti tájakon ismét havazás kezdődik.
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A délutáni hőmérséklet -5 és -1 Celsius-fok között alakul, így továbbra is téli, hideg időre számíthatunk.
"Fontos figyelmeztetés: A közlekedésben jelentős fennakadásokra kell készülni. Aki útnak indul, mindenképpen tájékozódjon az aktuális útviszonyokról!" - figyelmeztet a meteorológiaiszolgálat.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
A Pénzcentrum 2026. január 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Veszélyes drónokra figyelmeztet a Wizz Air vezére: egyre durvul a helyzet, erre valamit már tényleg lépni kell
A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig.
A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
A közlekedési társaságok nem kérhetik az oktatási azonosító szám feltüntetését a tanulóbérleteken, mivel az személyes adatnak minősül.
Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete,
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.