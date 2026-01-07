2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Manhattan is shut down by a blizzard.
Utazás

Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás

Pénzcentrum
2026. január 7. 07:45

A havazás átmenetileg alábbhagy, de estétől újabb csapadék érkezik, erős széllel és hófúvással. A közlekedésben továbbra is komoly fennakadásokra kell számítani - írja a HungaroMet.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a keleti országrészeken lassan megszűnik a havazás, napközben pedig csak elszórtan fordulhat elő hószállingózás. Az esti órákban azonban dél, délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik: először a déli területeken, majd késő estétől a keleti tájakon ismét havazás kezdődik.

Szerdai időjárási térkép. Forrás: Facebook, HungaroMetSzerdai időjárási térkép. Forrás: Facebook, HungaroMet

Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.

Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A délutáni hőmérséklet -5 és -1 Celsius-fok között alakul, így továbbra is téli, hideg időre számíthatunk.

"Fontos figyelmeztetés: A közlekedésben jelentős fennakadásokra kell készülni. Aki útnak indul, mindenképpen tájékozódjon az aktuális útviszonyokról!" - figyelmeztet a meteorológiaiszolgálat.
Címlapkép: Getty Images
