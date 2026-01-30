Brutális légköri folyó hoz rengeteg esőt Európára: ilyen ritkán fordul elő, fel kell készülni

Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat az Ibériai-félszigetre és a Földközi-tenger térségébe. Az elmúlt napokban egymást követték a gyorsan mozgó ciklonok és peremciklonok, amelyek gyakran heves esőzéssel és viharos széllel érkeztek, legutóbb például a Portugáliát is elérő Kristin nevű vihar kíséretében.

A „futószalagként” érkező frontrendszerek hátterében a magasban húzódó futóáramlás, azaz a jet stream áll, amely Észak-Amerika és Európa között vezeti és felgyorsítja a ciklonokat. Amikor Észak-Amerika felett nagy a hőmérsékleti különbség a kanadai hideg levegő és a Mexikói-öböl térségéből érkező melegebb, nedves légtömeg között, a jet megerősödik, ami kedvez a ciklonok sorozatos kialakulásának az Atlanti-óceánon - írja az Időkép.

Ilyen helyzetekben egyfajta „ciklonfolyosó” alakul ki Észak-Amerika keleti partvidéke és Nyugat-Európa között, amelyhez gyakran társul a légköri folyó jelensége. Ez egy több ezer kilométer hosszú, keskeny légtömegsáv, amely rendkívül nagy mennyiségű vízgőzt szállít a melegebb óceáni térségekből a szárazföldek felé. Amikor ez a nedves levegő frontokkal vagy hegyvidéki területekkel találkozik, felemelkedik és lehűl, a nedvesség pedig gyorsan kicsapódik, tartós, időnként extrém intenzitású csapadékot okozva.

A jelenlegi előrejelzések szerint az Európa felé tartó ciklonok egy több ezer kilométer hosszú, jól kirajzolódó nedvességsávot hoznak létre az Atlanti-óceán felett, amely Portugália irányába tart. A légköri folyó óránként nagyságrendileg egy Balatonnyi vízgőzt szállít a térségbe, az úgynevezett integrált vízgőzszállítási értékek alapján. Ez a nedvesség a frontok és a domborzat hatására gyorsan csapadékká alakul, így az Ibériai-félszigeten és a Mediterráneum térségében a következő napokban több hullámban is jelentős esőzés várható. Portugáliában helyenként akár 500 milliméter csapadék is lehullhat február közepéig, de a Földközi-tenger más térségeiben sem kizárt a 200–300 millimétert meghaladó mennyiség.