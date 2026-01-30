A Pénzcentrum 2026. január 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális légköri folyó hoz rengeteg esőt Európára: ilyen ritkán fordul elő, fel kell készülni
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat az Ibériai-félszigetre és a Földközi-tenger térségébe. Az elmúlt napokban egymást követték a gyorsan mozgó ciklonok és peremciklonok, amelyek gyakran heves esőzéssel és viharos széllel érkeztek, legutóbb például a Portugáliát is elérő Kristin nevű vihar kíséretében.
A „futószalagként” érkező frontrendszerek hátterében a magasban húzódó futóáramlás, azaz a jet stream áll, amely Észak-Amerika és Európa között vezeti és felgyorsítja a ciklonokat. Amikor Észak-Amerika felett nagy a hőmérsékleti különbség a kanadai hideg levegő és a Mexikói-öböl térségéből érkező melegebb, nedves légtömeg között, a jet megerősödik, ami kedvez a ciklonok sorozatos kialakulásának az Atlanti-óceánon - írja az Időkép.
Ilyen helyzetekben egyfajta „ciklonfolyosó” alakul ki Észak-Amerika keleti partvidéke és Nyugat-Európa között, amelyhez gyakran társul a légköri folyó jelensége. Ez egy több ezer kilométer hosszú, keskeny légtömegsáv, amely rendkívül nagy mennyiségű vízgőzt szállít a melegebb óceáni térségekből a szárazföldek felé. Amikor ez a nedves levegő frontokkal vagy hegyvidéki területekkel találkozik, felemelkedik és lehűl, a nedvesség pedig gyorsan kicsapódik, tartós, időnként extrém intenzitású csapadékot okozva.
A jelenlegi előrejelzések szerint az Európa felé tartó ciklonok egy több ezer kilométer hosszú, jól kirajzolódó nedvességsávot hoznak létre az Atlanti-óceán felett, amely Portugália irányába tart. A légköri folyó óránként nagyságrendileg egy Balatonnyi vízgőzt szállít a térségbe, az úgynevezett integrált vízgőzszállítási értékek alapján. Ez a nedvesség a frontok és a domborzat hatására gyorsan csapadékká alakul, így az Ibériai-félszigeten és a Mediterráneum térségében a következő napokban több hullámban is jelentős esőzés várható. Portugáliában helyenként akár 500 milliméter csapadék is lehullhat február közepéig, de a Földközi-tenger más térségeiben sem kizárt a 200–300 millimétert meghaladó mennyiség.
Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
