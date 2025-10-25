Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
Egyre dagad a nagy osztrák síbotrány: lesz itt nemulass, ha átvágták a vásárlókat
Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.
A Blizzard után - az Oberösterreichische Nachrichten és a Salzburger Nachrichten osztrák lap szombati közlése szerint - a Fischer és az Atomic is megerősítette a házkutatásokat. A sífelszerelés-szektorban működő vállalatoknál kartelljogi aggályok miatt végzett "látogatások" már csütörtökön ismertté váltak.
Az elsőként megvizsgált Blizzard anyavállalata, a Tecnica Group hangsúlyozta, hogy "meggyőződésük szerint mindig a hatályos törvényekkel teljes összhangban jártak el", és az érintett hatóságoknak azonnal "korlátlan együttműködést" ajánlottak fel. A Fischer Sports szintén megerősítette, "hogy jelenleg az Európai Bizottság vizsgálatot folytat", írta szombaton az Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) és az Salzburger Nachrichten.
A cég "teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal" - áll a közleményben. Az OÖN szerint az Altenmarktban székhellyel rendelkező Atomic is közölte, hogy "vizsgálat tárgyát képezi". Az EU-nyomozókat a illetékes nemzeti versenyhatóság tisztviselői kísérték.
A vizsgálat különös aktualitást nyer az alpesi sí világkupa szezonjának megkezdése miatt, mivel az érintett cégek a sífelszerelés-ágazat kulcsszereplői. Az Európai Unió versenyhatósága hétfőn tett bejelentést arról, hogy több osztrák sífelszerelés-gyártó cégnél előzetes házkutatásokat tartanak kartellgyanú miatt. A 2025. október 20-i EU Bizottsági sajtóközlemény szerint "az Európai Bizottság jelenleg olyan váratlan ellenőrzéseket tart több sífelszereléseket gyártó cégnél, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy megsértették az EU kartelljogszabályait, amelyek tiltják a kartelleket és a korlátozó üzleti gyakorlatokat.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ezek az ellenőrzések nem feltételezik előzetesen a jogsértést, és céljuk a versenyszabályok betartásának biztosítása."
A Pénzcentrum 2025. október 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. október 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír
Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.
A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.
Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek
Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, mennyi forintba fáj nekik
A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.
A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A Pénzcentrum 2025. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.