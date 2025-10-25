2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
síelők az osztrák alpok gyönyörű tájain. előkészített lejtők és tökéletes időjárás.
Utazás

Egyre dagad a nagy osztrák síbotrány: lesz itt nemulass, ha átvágták a vásárlókat

Pénzcentrum
2025. október 25. 14:29

Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.

A Blizzard után - az Oberösterreichische Nachrichten és a Salzburger Nachrichten osztrák lap szombati közlése szerint - a Fischer és az Atomic is megerősítette a házkutatásokat. A sífelszerelés-szektorban működő vállalatoknál kartelljogi aggályok miatt végzett "látogatások" már csütörtökön ismertté váltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elsőként megvizsgált Blizzard anyavállalata, a Tecnica Group hangsúlyozta, hogy "meggyőződésük szerint mindig a hatályos törvényekkel teljes összhangban jártak el", és az érintett hatóságoknak azonnal "korlátlan együttműködést" ajánlottak fel. A Fischer Sports szintén megerősítette, "hogy jelenleg az Európai Bizottság vizsgálatot folytat", írta szombaton az Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) és az Salzburger Nachrichten.

A cég "teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal" - áll a közleményben. Az OÖN szerint az Altenmarktban székhellyel rendelkező Atomic is közölte, hogy "vizsgálat tárgyát képezi". Az EU-nyomozókat a illetékes nemzeti versenyhatóság tisztviselői kísérték.

Kapcsolódó cikkeink:

A vizsgálat különös aktualitást nyer az alpesi sí világkupa szezonjának megkezdése miatt, mivel az érintett cégek a sífelszerelés-ágazat kulcsszereplői. Az Európai Unió versenyhatósága hétfőn tett bejelentést arról, hogy több osztrák sífelszerelés-gyártó cégnél előzetes házkutatásokat tartanak kartellgyanú miatt. A 2025. október 20-i EU Bizottsági sajtóközlemény szerint "az Európai Bizottság jelenleg olyan váratlan ellenőrzéseket tart több sífelszereléseket gyártó cégnél, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy megsértették az EU kartelljogszabályait, amelyek tiltják a kartelleket és a korlátozó üzleti gyakorlatokat.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezek az ellenőrzések nem feltételezik előzetesen a jogsértést, és céljuk a versenyszabályok betartásának biztosítása."
Címlapkép: Getty Images
