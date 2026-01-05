Lázár János riadót fújt: brutális havazás jön, minden gépet bevetnek, de mi lesz a MÁV-val?

Brutális téli fordulat előtt áll az ország: a következő napokban érkező havazásra és fagyos időre több száz géppel és több ezer szakemberrel készül a közútkezelés – Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.

A következő napokban komoly télies fordulat érkezik Magyarországra, ezért a közlekedésben is fel kell készülni a havazásra és a fagyos időre. Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel arról számolt be, hogy az ország teljes kapacitással készen áll a téli védekezésre. Bejegyzése szerint 739 téli elhárításra alkalmas jármű, 213 rakodógép és több mint kétezer szakember dolgozik majd 12 órás váltott műszakokban, miközben több mint 80 ezer tonna útszóró sót tartanak készenlétben. A közútkezelő és a vasúti szolgáltatók folyamatos, 0–24 órás ügyeletet tartanak fenn.

A meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején érkező mediterrán ciklon kiterjedt havazást hozhat, több térségben vastagabb hótakaróval és helyenként ónos esővel. A hirtelen lehűlés miatt az utak gyorsan csúszóssá válhatnak, a szél pedig főként a magasabban fekvő területeken hófúvást okozhat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban érdemes lassabban, nagyobb követési távolsággal közlekedni, és számítani kell arra is, hogy egyes szakaszokon lassulhat a forgalom.

Tegnap a miniszter azt közölte a közösségi oldalán, hogy

Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges! A MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban célba érhessen.