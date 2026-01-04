Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
Az újév napján történt, négy halálos áldozatot követelő sátoraljaújhelyi vasúti átjárós baleset ismét rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat a közlekedési szabályok megszegése - közölte a MÁV.
A vasúttársaság adatai szerint 2025-ben összesen 57 vasúti átjárós baleset történt Magyarországon. Ezek mindegyike elkerülhető lett volna, ha a közlekedők betartják az előírásokat és figyelembe veszik a vasúti jelzőberendezések utasításait.
Január elsején személygépkocsi ütközött vonattal Sátoraljaújhelynél egy, fénysorompóval biztosított, megfelelően működő vasúti átjáróban. A balesetben négy ember vesztette életét. A vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy a jelzőberendezés hibátlanul üzemelt, és piros jelzést adott a közút irányába, amikor a gépjármű a tilalom ellenére megkísérelte az áthaladást.
A közlekedésbiztonsági szabályok egyértelműek: tilos behajtani a vasúti átjáróba, ha a fénysorompó villogó piros jelzést ad.
Ennek ellenére tavaly 57 ilyen átjárós közlekedési eseményt regisztráltak: ezek közül 19 eset halálos kimenetelű volt, négy alkalommal súlyos sérülések történtek, tizenkét baleset könnyebb sérüléssel járt, míg huszonhét esetben csak anyagi kár keletkezett.
A balesetek következményei messze túlmutatnak a közvetlen áldozatokon és hozzátartozóikon. A mozdonyvezetők és más vasúti dolgozók komoly lelki megterhelésnek vannak kitéve, noha a történtekért őket felelősség nem terheli. A vasúttársaság pszichológiai támogatást biztosít számukra, ennek ellenére előfordult már, hogy a traumát elszenvedő munkavállalók a megrázkódtatás miatt pályaelhagyásra kényszerültek.
A vasúti közlekedés biztonsági szintje ugyanakkor kedvező képet mutat a szabálykövetés szempontjából. Az elmúlt 17 évben a MÁV hálózatán egyetlen olyan, halálos kimenetelű átjárós baleset sem történt, amely a vasúttársaság mulasztására lett volna visszavezethető. A hazai vasúti átjárók biztosítási rendszere minden esetben megfelel a hatósági előírásoknak és a vonatkozó biztonsági követelményeknek.
címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.