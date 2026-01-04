2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
Keszthely, 2023. május 26.Vonat halad át az új, fény- és félsorompóval ellátott vasúti átjáróban Keszthelyen az átadás npján, 2023. május 26-án.MTI/Katona Tibor
Utazás

Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna

Pénzcentrum
2026. január 4. 20:01

Az újév napján történt, négy halálos áldozatot követelő sátoraljaújhelyi vasúti átjárós baleset ismét rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat a közlekedési szabályok megszegése - közölte a MÁV.

A vasúttársaság adatai szerint 2025-ben összesen 57 vasúti átjárós baleset történt Magyarországon. Ezek mindegyike elkerülhető lett volna, ha a közlekedők betartják az előírásokat és figyelembe veszik a vasúti jelzőberendezések utasításait.

Január elsején személygépkocsi ütközött vonattal Sátoraljaújhelynél egy, fénysorompóval biztosított, megfelelően működő vasúti átjáróban. A balesetben négy ember vesztette életét. A vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy a jelzőberendezés hibátlanul üzemelt, és piros jelzést adott a közút irányába, amikor a gépjármű a tilalom ellenére megkísérelte az áthaladást.

A közlekedésbiztonsági szabályok egyértelműek: tilos behajtani a vasúti átjáróba, ha a fénysorompó villogó piros jelzést ad.

Ennek ellenére tavaly 57 ilyen átjárós közlekedési eseményt regisztráltak: ezek közül 19 eset halálos kimenetelű volt, négy alkalommal súlyos sérülések történtek, tizenkét baleset könnyebb sérüléssel járt, míg huszonhét esetben csak anyagi kár keletkezett.

A balesetek következményei messze túlmutatnak a közvetlen áldozatokon és hozzátartozóikon. A mozdonyvezetők és más vasúti dolgozók komoly lelki megterhelésnek vannak kitéve, noha a történtekért őket felelősség nem terheli. A vasúttársaság pszichológiai támogatást biztosít számukra, ennek ellenére előfordult már, hogy a traumát elszenvedő munkavállalók a megrázkódtatás miatt pályaelhagyásra kényszerültek.

A vasúti közlekedés biztonsági szintje ugyanakkor kedvező képet mutat a szabálykövetés szempontjából. Az elmúlt 17 évben a MÁV hálózatán egyetlen olyan, halálos kimenetelű átjárós baleset sem történt, amely a vasúttársaság mulasztására lett volna visszavezethető. A hazai vasúti átjárók biztosítási rendszere minden esetben megfelel a hatósági előírásoknak és a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #baleset #vonat #január #tragédia #közlekedési baleset #személygépkocsi #halálos baleset #közlekedésbiztonság #áldozatok #2025 #sátoraljaújhely

