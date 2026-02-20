Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet: akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére) - figyelmeztet a MÁV.

A legfrissebb jelentések szerint nem kevesebb, mint 16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott. A legsúlyosabb balesetet a 76-os főúton szenvedtük el (ez a jármű látható a fotón), itt a kollégánkon túl sajnos több utasunk is megsérült: 10 fő könnyű, 2 fő viszont súlyos sérülést – végtagtörést – szenvedett.

A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.

Az időjárási helyzet egyelőre folyamatosan romlik, ráadásul az esetleges haváriahelyezetknél a mentés is megnehezült, a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden helyszínt megközelíteni.