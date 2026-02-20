2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
A repülőtéren a beszállókapunál várakozó utasok sora. Emberek csoportja áll a sorban, hogy felszállhasson a repülőgépre.
Utazás

Megvan a menetrend: újraindul egy fontos járat, készülhetnek a vidéki utasok

Pénzcentrum
2026. február 20. 13:14

Hivatalossá vált: újra közvetlenül repülhetünk Pécsről Münchenbe. A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre. A heti két járat nemcsak a régió utazóinak jelent nagy könnyebbséget, hanem újra megnyitja Pécs kapuját Európa egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja felé.

Hivatalossá vált: a skandináv Danish Air Transport (DAT) megkezdte a jegyértékesítés technikai élesítésének utolsó fázisát a Pécs–München járatokra. Ez azt jelenti, hogy néhány napon belül bárki lefoglalhatja a jegyét a 2026-os nyári szezonra, és újra közvetlenül repülhet a baranyai megyeszékhely és Bajorország fővárosa között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légitársaság tájékoztatása szerint a foglalás elsőként a DAT hivatalos oldalán válik elérhetővé, de a jegyek később a nagyobb online jegyértékesítő platformokon és utazási irodákban is megjelennek majd. A rendszer élesítését napokon belül befejezik, így a jegyvásárlás hamarosan elindul.

Már a menetrend is megvan

Bár a jegyekre még várni kell, a menetrend már nyilvános, így az utazók előre tervezhetnek. A 2026-os nyári időszakban, március 30. és október 22. között heti két alkalommal közlekedik a járat.

Hétfői menetrend:





  • München T2 (MUC)  Pécs (PEV): 12:30–14:15
  • Pécs (PEV)  München T2 (MUC): 14:45–16:35

Csütörtöki menetrend:

  • München T2 (MUC)  Pécs (PEV): 14:40–16:25
  • Pécs (PEV) München T2 (MUC): 16:50–18:40

A járat újraindítása fontos lépés a régió számára: a közvetlen összeköttetés nemcsak a turizmust élénkíti, hanem a gazdasági és üzleti kapcsolatoknak is új lendületet adhat. München Európa egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja, így a pécsi utasok számára számos további nemzetközi átszállási lehetőséget is megnyit.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülő #turizmus #légitársaság #repülőtér #pécs #baranya #járat #légiforgalom #2026

