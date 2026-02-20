A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Megvan a menetrend: újraindul egy fontos járat, készülhetnek a vidéki utasok
Hivatalossá vált: újra közvetlenül repülhetünk Pécsről Münchenbe. A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre. A heti két járat nemcsak a régió utazóinak jelent nagy könnyebbséget, hanem újra megnyitja Pécs kapuját Európa egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja felé.
Hivatalossá vált: a skandináv Danish Air Transport (DAT) megkezdte a jegyértékesítés technikai élesítésének utolsó fázisát a Pécs–München járatokra. Ez azt jelenti, hogy néhány napon belül bárki lefoglalhatja a jegyét a 2026-os nyári szezonra, és újra közvetlenül repülhet a baranyai megyeszékhely és Bajorország fővárosa között.
A légitársaság tájékoztatása szerint a foglalás elsőként a DAT hivatalos oldalán válik elérhetővé, de a jegyek később a nagyobb online jegyértékesítő platformokon és utazási irodákban is megjelennek majd. A rendszer élesítését napokon belül befejezik, így a jegyvásárlás hamarosan elindul.
Már a menetrend is megvan
Bár a jegyekre még várni kell, a menetrend már nyilvános, így az utazók előre tervezhetnek. A 2026-os nyári időszakban, március 30. és október 22. között heti két alkalommal közlekedik a járat.
Hétfői menetrend:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- München T2 (MUC) Pécs (PEV): 12:30–14:15
- Pécs (PEV) München T2 (MUC): 14:45–16:35
Csütörtöki menetrend:
- München T2 (MUC) Pécs (PEV): 14:40–16:25
- Pécs (PEV) München T2 (MUC): 16:50–18:40
A járat újraindítása fontos lépés a régió számára: a közvetlen összeköttetés nemcsak a turizmust élénkíti, hanem a gazdasági és üzleti kapcsolatoknak is új lendületet adhat. München Európa egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja, így a pécsi utasok számára számos további nemzetközi átszállási lehetőséget is megnyit.
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
A hatóságok szerint nem vadon élő állatról lehet szó, felmerült, hogy magántartásból szabadult ki.
A Pénzcentrum 2026. február 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de késő estére akár -3 fokig is lehűlhet a levegő.
Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja.
A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén