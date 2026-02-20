A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
Riadót fújt a Magyar Közút: brutál havazás tarolja le az országot, veszélyben vannak az autósok
Havazás, hófúvás, havas eső, ónos eső is várható a következő 24 órában, eltérő területi eloszlásban - figyelmeztet a Magyar Közút.
Jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás. Vas vármegye területén a hajnali és reggeli órákban lehullott hó eredményeképpen jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.
Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos (60-75 km/h) lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, ott hófúvásra lehet számítani. A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, melyek felszámolását, megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérünk.
"Társaságunk az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhet. Estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is." - emelték ki.
A mai nap további részében a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 cm friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet (5-10 cm). Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.
Ma késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához.
A havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"Társaságunk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésébe tartozó mintegy 31.000 km hosszúságú országos közúthálózaton folyamatosan figyeli az időjárási körülményeket és az előrejelzések alapján a havazással érintett területeken elvégzi a megelőző szórási munkálatokat, majd a havazás időszakában is folyamatosan dolgoznak a munkagépek a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokon." - fogalmazott a cég.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban. A téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira.
A havazással érintett időszakokban kérjük a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek és elindulás előtt mindig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.
"Az aktuális út- és forgalmi információkról, az esetleges forgalomkorlátozásokról, lezárásokról és terelésekről a közlekedők folyamatosan tájékozódhatnak a www.utinform.hu oldalon." - hívták fel a figyelmet.
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
A hatóságok szerint nem vadon élő állatról lehet szó, felmerült, hogy magántartásból szabadult ki.
A Pénzcentrum 2026. február 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de késő estére akár -3 fokig is lehűlhet a levegő.
Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja.
A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája.
A Pénzcentrum 2026. február 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye.
Óriási bajban van a Booking és társaik: pár év, és a kutya nem használja őket olcsó szállásvadászarta
A mesterséges intelligenciára épülő keresőeszközök – mint a ChatGPT vagy a Google Gemini – alapjaiban változtatják meg a szállodai értékesítés online működését.
Már látni, jön a brutál fordulat az időjárásban: megismétlődhet a március 15-i óriási hókatasztrófa?
A meggyengült poláris örvény következtében rendkívül szélsőséges időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon.
A Pénzcentrum 2026. február 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén