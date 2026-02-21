2026. február 21. szombat Elenonóra
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 3.Hókotró a behavazott Szentháromság téren a budai Várban 2026. február 3-án.MTI/Purger Tamás
Utazás

Itt az újabb csavar az időjárásban: ezt mondták a modellek a havat hozó mediterrán ciklonról

Pénzcentrum
2026. február 21. 14:16

Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott. A helyzet rávilágított a mediterrán ciklonok előrejelzésének nehézségeire: a légörvény középpontjának csekély elmozdulása is elegendő lett volna ahhoz, hogy sokkal nagyobb területen kelljen téli útviszonyokkal szembenézni - közölte a Portfolio.

A hét elején a modellek még jelentős csapadékot mutattak csütörtökre és péntekre, ám az időjárási helyzetet egy nehezen kiszámítható mediterrán ciklon, valamint a térségünk felett húzódó légtömeghatár alakította. Bár a napról napra frissülő számítások fokozatosan csökkentették a várható hó mennyiségét, a területi eloszlás előrejelzése végül pontosnak bizonyult. A legkritikusabb, 20-40 centiméteres hóréteg éppen ott alakult ki, ahol a legnagyobb valószínűséggel várták, míg az alacsonyabb kockázatú területeken a hó nem maradt meg, vagy egyáltalán nem is esett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai előrejelzések bizonytalanságát jól jelzi, hogy amennyiben a ciklon középpontja csupán 50 kilométerrel keletebbre vagy északabbra tolódik – ami egyhetes távlatban hibahatáron belülinek számít –, a nagy havazás és hófúvás szinte az egész Dunántúlt érintette volna. Érdekes részlet, hogy a csapadék területi kiterjedését a pesszimistább, míg a hóvastagságot az optimistább modellek becsülték meg pontosabban.

Kapcsolódó cikkeink:

A mediterrán ciklonok kiszámíthatatlansága keletkezésük körülményeiből fakad. Ezek a légörvények akkor jönnek létre, amikor az északról érkező hideg légtömegek találkoznak a Földközi-tenger feletti enyhe, nedves levegővel. A folyamatot tovább bonyolítja Európa összetett földrajza: az Alpokhoz vagy a Pireneusokhoz hasonló magashegységek útját állják a frontoknak, hullámvetésre és örvénylésre kényszerítve a légtömegeket. Ilyen körülmények között a ciklon pontos pályáját egészen apró tényezők is befolyásolhatják.

A ciklon középpontja a hideg és meleg légtömegek határán mozog, pályája pedig három alapvető forgatókönyvet eredményezhet a Kárpát-medencében. Ha a középpont tőlünk nyugatra halad, az ország a melegszektorba kerül, így jellemzően eső esik. Amennyiben délebbre vonul, az egész ország a hideg oldalra kerülhet, ami országos havazást hozhat. A mostani esetben a harmadik verzió valósult meg: a középpont közvetlenül a térségünk felett haladt át.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez az utóbbi pálya okozza a legnagyobb hőmérsékleti különbségeket. Ezért fordulhatott elő, hogy míg az Alpokalján szakadt a hó, addig az Alföldön tavaszias, esős idő uralkodott. Bár lokálisan egy kisebb tévedés is bosszantó lehet, az előrejelzési modellek sokat fejlődtek. Globális skálán és egyhetes időtávlatban vizsgálva a ciklon pályájának 200-300 kilométeres bizonytalansága ma már kifejezetten pontosnak számít.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #havazás #időjárás #hó #ónos eső #meteorológia #csapadék #dunántúl #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:42
14:37
14:24
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
1 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
4 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
1 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 14:37
Most érkezett! Földrengés rázta meg az északnyugati határvidéket: nagyon megijedtek a helyiek
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 13:05
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Agrárszektor  |  2026. február 21. 14:01
Ezért veszik sokan a külföldi bort a magyar helyett: itt a magyarázat
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel