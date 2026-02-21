Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése.
Itt az újabb csavar az időjárásban: ezt mondták a modellek a havat hozó mediterrán ciklonról
Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott. A helyzet rávilágított a mediterrán ciklonok előrejelzésének nehézségeire: a légörvény középpontjának csekély elmozdulása is elegendő lett volna ahhoz, hogy sokkal nagyobb területen kelljen téli útviszonyokkal szembenézni - közölte a Portfolio.
A hét elején a modellek még jelentős csapadékot mutattak csütörtökre és péntekre, ám az időjárási helyzetet egy nehezen kiszámítható mediterrán ciklon, valamint a térségünk felett húzódó légtömeghatár alakította. Bár a napról napra frissülő számítások fokozatosan csökkentették a várható hó mennyiségét, a területi eloszlás előrejelzése végül pontosnak bizonyult. A legkritikusabb, 20-40 centiméteres hóréteg éppen ott alakult ki, ahol a legnagyobb valószínűséggel várták, míg az alacsonyabb kockázatú területeken a hó nem maradt meg, vagy egyáltalán nem is esett.
A meteorológiai előrejelzések bizonytalanságát jól jelzi, hogy amennyiben a ciklon középpontja csupán 50 kilométerrel keletebbre vagy északabbra tolódik – ami egyhetes távlatban hibahatáron belülinek számít –, a nagy havazás és hófúvás szinte az egész Dunántúlt érintette volna. Érdekes részlet, hogy a csapadék területi kiterjedését a pesszimistább, míg a hóvastagságot az optimistább modellek becsülték meg pontosabban.
A mediterrán ciklonok kiszámíthatatlansága keletkezésük körülményeiből fakad. Ezek a légörvények akkor jönnek létre, amikor az északról érkező hideg légtömegek találkoznak a Földközi-tenger feletti enyhe, nedves levegővel. A folyamatot tovább bonyolítja Európa összetett földrajza: az Alpokhoz vagy a Pireneusokhoz hasonló magashegységek útját állják a frontoknak, hullámvetésre és örvénylésre kényszerítve a légtömegeket. Ilyen körülmények között a ciklon pontos pályáját egészen apró tényezők is befolyásolhatják.
A ciklon középpontja a hideg és meleg légtömegek határán mozog, pályája pedig három alapvető forgatókönyvet eredményezhet a Kárpát-medencében. Ha a középpont tőlünk nyugatra halad, az ország a melegszektorba kerül, így jellemzően eső esik. Amennyiben délebbre vonul, az egész ország a hideg oldalra kerülhet, ami országos havazást hozhat. A mostani esetben a harmadik verzió valósult meg: a középpont közvetlenül a térségünk felett haladt át.
Ez az utóbbi pálya okozza a legnagyobb hőmérsékleti különbségeket. Ezért fordulhatott elő, hogy míg az Alpokalján szakadt a hó, addig az Alföldön tavaszias, esős idő uralkodott. Bár lokálisan egy kisebb tévedés is bosszantó lehet, az előrejelzési modellek sokat fejlődtek. Globális skálán és egyhetes időtávlatban vizsgálva a ciklon pályájának 200-300 kilométeres bizonytalansága ma már kifejezetten pontosnak számít.
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
