vasúti keréktárcsa közelkép
Utazás

Lázár János bejelentette: ekkor adhatják át a Budapest-Belgrád vasútvonalat

Pénzcentrum
2025. december 2. 12:51

Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről és a Budapest-Belgrád vasútvonal jövőjéről. 

A Telex tudósítása szerint a miniszter a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását február 20-ára prognosztizálta, megjegyezve, hogy míg a magyarországi szakaszon felgyorsultak a munkálatok, addig a szerbiai részen lelassultak – bár ott már átadták a Szabadka-Belgrád vonalat. A kínaiakkal kötött hitelszerződés részleteiről elmondta, hogy azok üzleti titkot képeznek, nyilvánosságra hozatalukhoz minden fél beleegyezése szükséges.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető kitért a nemrég bejelentett átfogó vizsgálatra is, amely az összes állami beruházás alvállalkozói szerződéseit érinti. Jelentős eredményként értékelte az Európai Beruházási Bank által befogadott hitelkérelmet, amely közel 800 milliárd forintnyi vasúti infrastruktúra-fejlesztést tesz lehetővé.

Lázár János hangsúlyozta, hogy célja Magyarország fejlett országok közé emelése. Kiemelte, hogy minisztériuma 1930 főt foglalkoztat, de a hozzá tartozó vállalatokkal együtt az ország legnagyobb munkáltatója, csak a MÁV-Volán-csoport közel 50 ezer embernek ad munkát.

Kapcsolódó cikkeink:

A kihívásokról szólva elmondta, hogy az állami utak csaknem fele "azonnali beavatkozást igénylő állapotban van", így a következő kormánynak is prioritásként kell kezelnie az alsóbb rendű utak fejlesztését. A budapesti HÉV-vonalak felújítását is sürgető feladatként említette, ígéretet téve a szentendrei HÉV teljes körű megújítására.

A fővárossal kapcsolatos kérdésekre válaszolva közölte, hogy a kormány az év végéig rendezi tartozásait Budapest felé. Hozzátette: ha a főváros fizetésképtelen, akkor meg kell indítani a fizetésképtelenségi eljárást, ahogy az választókerületében három önkormányzattal is történt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Pázmány Campus kapcsán kifejtette, hogy a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert ott egy jelentős egyetemi negyed alakul ki a Nemzeti Múzeumtól a Heim Pál Gyermekkórházig, amely több tízezer diákot érint majd, és jelentősen növeli a környék ingatlanárait.

A pályaudvarok felújításáról szólva leszögezte, hogy azokra csak magáncégek bevonásával lesz forrás, mivel a MÁV-nak a következő 20 évben nem lesz elegendő pénze erre a feladatra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #hév #MÁV #Budapest #vasút #beruházás #szerbia #lázár jános #infrastruktúra #kína

