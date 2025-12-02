Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Lázár János bejelentette: ekkor adhatják át a Budapest-Belgrád vasútvonalat
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről és a Budapest-Belgrád vasútvonal jövőjéről.
A Telex tudósítása szerint a miniszter a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását február 20-ára prognosztizálta, megjegyezve, hogy míg a magyarországi szakaszon felgyorsultak a munkálatok, addig a szerbiai részen lelassultak – bár ott már átadták a Szabadka-Belgrád vonalat. A kínaiakkal kötött hitelszerződés részleteiről elmondta, hogy azok üzleti titkot képeznek, nyilvánosságra hozatalukhoz minden fél beleegyezése szükséges.
A tárcavezető kitért a nemrég bejelentett átfogó vizsgálatra is, amely az összes állami beruházás alvállalkozói szerződéseit érinti. Jelentős eredményként értékelte az Európai Beruházási Bank által befogadott hitelkérelmet, amely közel 800 milliárd forintnyi vasúti infrastruktúra-fejlesztést tesz lehetővé.
Lázár János hangsúlyozta, hogy célja Magyarország fejlett országok közé emelése. Kiemelte, hogy minisztériuma 1930 főt foglalkoztat, de a hozzá tartozó vállalatokkal együtt az ország legnagyobb munkáltatója, csak a MÁV-Volán-csoport közel 50 ezer embernek ad munkát.
A kihívásokról szólva elmondta, hogy az állami utak csaknem fele "azonnali beavatkozást igénylő állapotban van", így a következő kormánynak is prioritásként kell kezelnie az alsóbb rendű utak fejlesztését. A budapesti HÉV-vonalak felújítását is sürgető feladatként említette, ígéretet téve a szentendrei HÉV teljes körű megújítására.
A fővárossal kapcsolatos kérdésekre válaszolva közölte, hogy a kormány az év végéig rendezi tartozásait Budapest felé. Hozzátette: ha a főváros fizetésképtelen, akkor meg kell indítani a fizetésképtelenségi eljárást, ahogy az választókerületében három önkormányzattal is történt.
A Pázmány Campus kapcsán kifejtette, hogy a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert ott egy jelentős egyetemi negyed alakul ki a Nemzeti Múzeumtól a Heim Pál Gyermekkórházig, amely több tízezer diákot érint majd, és jelentősen növeli a környék ingatlanárait.
A pályaudvarok felújításáról szólva leszögezte, hogy azokra csak magáncégek bevonásával lesz forrás, mivel a MÁV-nak a következő 20 évben nem lesz elegendő pénze erre a feladatra.
Átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a kormány, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra.
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd.
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
