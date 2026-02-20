2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Utazás

Giga fejlesztést jelentett be Nagy Márton: 3 milliárd euróból újul meg a reptér

Pénzcentrum

2026. február 20. 13:40
Utazás

Giga fejlesztést jelentett be Nagy Márton: 3 milliárd euróból újul meg a reptér

Pénzcentrum
2026. február 20. 13:40

Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét. A Terminál+ névre keresztelt fejlesztés részleteiről és az új épületegyüttes elrendezéséről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számolt be közösségi oldalán.

A tárcavezető tájékoztatása alapján a nagyszabású reptérfejlesztés összesen mintegy hárommilliárd eurós beruházási keretből valósul meg. Ebből az összegből egymilliárd eurót tesz ki a most bejelentett Terminál+ projekt, további egymilliárd eurót szánnak a repülőtéri vasúti kapcsolat kiépítésére, és ugyanekkora forrást fordítanak a gyorsforgalmi út korszerűsítésére is. A miniszter egy sematikus helyszínrajzot is megosztott, amely szemlélteti az új terminál és a kapcsolódó létesítmények tervezett elhelyezkedését - tudósított a Portfolio.

A helyszínen ismertetett koncepció szerint a fejlesztés keretében 35 ezer négyzetméternyi új épületegyüttes jön létre, amely évente további 10 millió utas kiszolgálását teszi lehetővé. Az új utasfelvételi (check-in) csarnokban több mint 90 pult áll majd az utazók rendelkezésére, emellett egy új központi utasbiztonsági ellenőrzőpontot és egy korszerű poggyászkezelő rendszert is üzembe helyeznek. A beruházás részeként megépül egy új közlekedési csomópont és közúti előtér, bővül a parkolókapacitás, az energiaellátást pedig egy új, 7,2 megawatt teljesítményű napelempark biztosítja majd.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
