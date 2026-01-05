Ilyet rég nem látott az ország: brutális havazás csap le hétfőn, itt lesz a legtöbb hó

A jövő hét elején rég nem látott havazás érkezhet Magyarországra: hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója, miközben a keleti határszélen ónos eső is veszélyt jelenthet.

Rég nem látott téli helyzet körvonalazódik a jövő hét elején: a HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn érkezhet az idei szezon első, országos kiterjedésű havazása. A hideg, fagyos légtömeg már napok óta jelen van térségünkben, a csapadékot pedig egy több hullámban érkező mediterrán ciklon szállítja fölénk. A meteorológusok hangsúlyozzák, hogy a ciklonok sajátossága miatt továbbra is jelentős a bizonytalanság, mégis kirajzolódik egy olyan forgatókönyv, amely jelenleg a legvalószínűbbnek tűnik.

Hétfő hajnalban dél felől egy kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, amely napközben fokozatosan átterjed Magyarország döntő részére. A csapadék kedd reggelre kelet, északkelet felé elhagyja a térséget. A jelenlegi számítások alapján a lehulló csapadék túlnyomó része hó lesz, és kedd reggelig az ország nagyobb részén mérhető hótakaró alakulhat ki. A déli megyékben a legkedvezőbbek a feltételek vastagabb hóréteg kialakulásához, itt többfelé tíz centiméter körüli vagy azt meghaladó mennyiség is összegyűlhet, miközben észak felé haladva fokozatosan csökken a várható hó mennyisége.

A keleti és délkeleti határszélen a visszahullámzó front miatt vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, és kisebb körzetekben tartós ónos eső sem kizárt. Ez komoly közlekedési kockázatot jelenthet, ezért a meteorológusok kiemelten figyelmeztetnek a helyzet változékonyságára. Hétfő késő estétől az északnyugati szél többfelé megélénkül, a Bakony térségében pedig a frissen lehullott, laza szerkezetű havat hordhatja is, ami hófúvást eredményezhet.

A hét további részében az ilyenkor szokásosnál hidegebb idő várható, és újabb havazási hullámok is érkezhetnek, bár a csapadék esélye északnyugat felé csökken. A hótakaró elsősorban a hét első napjaiban gyarapodhat tovább, péntektől azonban enyhébb léghullámok érkezhetnek, így a havazást egyre inkább ónos eső, fagyott eső, majd eső válthatja fel. A HungaroMet arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan kövessék a frissülő veszélyjelzéseket és az aktuális tájékoztatásokat, mivel a helyzet gyorsan változhat.