19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Ilyet rég nem látott az ország: brutális havazás csap le hétfőn, itt lesz a legtöbb hó
A jövő hét elején rég nem látott havazás érkezhet Magyarországra: hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója, miközben a keleti határszélen ónos eső is veszélyt jelenthet.
Rég nem látott téli helyzet körvonalazódik a jövő hét elején: a HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn érkezhet az idei szezon első, országos kiterjedésű havazása. A hideg, fagyos légtömeg már napok óta jelen van térségünkben, a csapadékot pedig egy több hullámban érkező mediterrán ciklon szállítja fölénk. A meteorológusok hangsúlyozzák, hogy a ciklonok sajátossága miatt továbbra is jelentős a bizonytalanság, mégis kirajzolódik egy olyan forgatókönyv, amely jelenleg a legvalószínűbbnek tűnik.
Hétfő hajnalban dél felől egy kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, amely napközben fokozatosan átterjed Magyarország döntő részére. A csapadék kedd reggelre kelet, északkelet felé elhagyja a térséget. A jelenlegi számítások alapján a lehulló csapadék túlnyomó része hó lesz, és kedd reggelig az ország nagyobb részén mérhető hótakaró alakulhat ki. A déli megyékben a legkedvezőbbek a feltételek vastagabb hóréteg kialakulásához, itt többfelé tíz centiméter körüli vagy azt meghaladó mennyiség is összegyűlhet, miközben észak felé haladva fokozatosan csökken a várható hó mennyisége.
A keleti és délkeleti határszélen a visszahullámzó front miatt vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, és kisebb körzetekben tartós ónos eső sem kizárt. Ez komoly közlekedési kockázatot jelenthet, ezért a meteorológusok kiemelten figyelmeztetnek a helyzet változékonyságára. Hétfő késő estétől az északnyugati szél többfelé megélénkül, a Bakony térségében pedig a frissen lehullott, laza szerkezetű havat hordhatja is, ami hófúvást eredményezhet.
A hét további részében az ilyenkor szokásosnál hidegebb idő várható, és újabb havazási hullámok is érkezhetnek, bár a csapadék esélye északnyugat felé csökken. A hótakaró elsősorban a hét első napjaiban gyarapodhat tovább, péntektől azonban enyhébb léghullámok érkezhetnek, így a havazást egyre inkább ónos eső, fagyott eső, majd eső válthatja fel. A HungaroMet arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan kövessék a frissülő veszélyjelzéseket és az aktuális tájékoztatásokat, mivel a helyzet gyorsan változhat.
A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A Pénzcentrum 2026. január 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
A Pénzcentrum 2025. december 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.