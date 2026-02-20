Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?

Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki.
Több éven át tartó, átfogó felújítást követően 2025 decemberében, egyelőre próbaüzemben nyitotta meg újra kapuit Pécs ikonikus szállodája, a Palatinus Grand Hotel. A beruházás elsődleges célja az volt, hogy az épület történelmi és építészeti értékeinek megőrzése mellett a ház a modern turisztikai, műszaki és funkcionális elvárásoknak is maradéktalanul megfeleljen - közölte az itnézmény.
A pécsi belváros szecessziós ékkövének számító épület felújítási munkálatai hosszas előkészítés után, 2023-ban kezdődtek meg. A fejlesztés alapját egy részletes építéstörténeti kutatás és értékleltár képezte, amely iránytűként szolgált a tervezők és kivitelezők számára. A Hamerli Imre kesztyűgyáros megbízásából, Pilch Andor tervei alapján 1915-ben épült szálloda a kezdetektől fogva a város társasági életének központja volt. A rekonstrukció így nem csupán ingatlanfejlesztést, hanem egy évszázados örökség megmentését is jelentette.
A műemlékvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a homlokzati és beltéri ornamentikát egyaránt megőrizték. Szakértő restaurátorok munkájának köszönhetően nyerték vissza régi fényüket a gipszstukkók, az ólomüveg felületek, az aranyozott díszítések és az eredeti csillárok.
A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára. A látványhű helyreállítás mellett a falak mögött teljes körű gépészeti és energetikai korszerűsítés zajlott, amely biztosítja az épület fenntartható működését a következő évtizedekre.
Az újranyitott Palatinus Grand Hotel négycsillagos superior kategóriában, 85 szobával várja a vendégeket. A szolgáltatások körét wellnessrészleg, étterem és üzleti központ (business center) bővíti, a tetőteraszon pedig szezonális bár kapott helyet. A szálloda kiemelt figyelmet fordít az üzleti turizmusra (MICE): az öt konferenciaterem összesen 600 fő befogadására alkalmas. A rendezvénykínálat központi eleme a patinás Bartók-terem, amely akár 300 fős eseményeknek, báloknak és konferenciáknak is elegáns hátteret biztosít.
A generáltervezést a Horváth és Patartics Építész Iroda, a belsőépítészeti kialakítást a P8 Műhely végezte. A beruházást a tulajdonos Hotel Palatinus Kft. a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy-programjában elnyert 3,5 milliárd forintos támogatás segítségével valósította meg. A jelenleg zajló próbaüzem lehetőséget ad a szolgáltatások finomhangolására, hogy a szálloda a jövőben a városi, kulturális és üzleti turizmus meghatározó szereplőjévé válhasson.
