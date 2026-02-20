Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?

Több éven át tartó, átfogó felújítást követően 2025 decemberében, egyelőre próbaüzemben nyitotta meg újra kapuit Pécs ikonikus szállodája, a Palatinus Grand Hotel. A beruházás elsődleges célja az volt, hogy az épület történelmi és építészeti értékeinek megőrzése mellett a ház a modern turisztikai, műszaki és funkcionális elvárásoknak is maradéktalanul megfeleljen - közölte az itnézmény.

A pécsi belváros szecessziós ékkövének számító épület felújítási munkálatai hosszas előkészítés után, 2023-ban kezdődtek meg. A fejlesztés alapját egy részletes építéstörténeti kutatás és értékleltár képezte, amely iránytűként szolgált a tervezők és kivitelezők számára. A Hamerli Imre kesztyűgyáros megbízásából, Pilch Andor tervei alapján 1915-ben épült szálloda a kezdetektől fogva a város társasági életének központja volt. A rekonstrukció így nem csupán ingatlanfejlesztést, hanem egy évszázados örökség megmentését is jelentette.

A műemlékvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a homlokzati és beltéri ornamentikát egyaránt megőrizték. Szakértő restaurátorok munkájának köszönhetően nyerték vissza régi fényüket a gipszstukkók, az ólomüveg felületek, az aranyozott díszítések és az eredeti csillárok.

A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára. A látványhű helyreállítás mellett a falak mögött teljes körű gépészeti és energetikai korszerűsítés zajlott, amely biztosítja az épület fenntartható működését a következő évtizedekre.

Az újranyitott Palatinus Grand Hotel négycsillagos superior kategóriában, 85 szobával várja a vendégeket. A szolgáltatások körét wellnessrészleg, étterem és üzleti központ (business center) bővíti, a tetőteraszon pedig szezonális bár kapott helyet. A szálloda kiemelt figyelmet fordít az üzleti turizmusra (MICE): az öt konferenciaterem összesen 600 fő befogadására alkalmas. A rendezvénykínálat központi eleme a patinás Bartók-terem, amely akár 300 fős eseményeknek, báloknak és konferenciáknak is elegáns hátteret biztosít.

A generáltervezést a Horváth és Patartics Építész Iroda, a belsőépítészeti kialakítást a P8 Műhely végezte. A beruházást a tulajdonos Hotel Palatinus Kft. a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy-programjában elnyert 3,5 milliárd forintos támogatás segítségével valósította meg. A jelenleg zajló próbaüzem lehetőséget ad a szolgáltatások finomhangolására, hogy a szálloda a jövőben a városi, kulturális és üzleti turizmus meghatározó szereplőjévé válhasson.