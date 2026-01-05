Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
Ideért az igazi, kemény tél: erre készülj, ha most indulsz útnak
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény. A MÁV‑csoport és a közútkezelők felkészülten várják a tél legkeményebb napjait, megerősített ügyelettel és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítva a közlekedők biztonságát - írja az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.
A tél legkeményebb napjai előtt állunk. Jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik.
A MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják. Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak.
Az utak állapotával, a vasúti és autóbuszos közlekedésről illetve az aktuális forgalmi helyzettel kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetők el:
- mavcsoport.hu/mavinform
- utinform.hu
- internet.kozut.hu
- mkif.hu
