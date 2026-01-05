2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Nagy látószögű felvétel egy személyvonat elmosódott mozgásáról és fénynyomairól a kora esti órákban.
Utazás

Ideért az igazi, kemény tél: erre készülj, ha most indulsz útnak

Pénzcentrum
2026. január 5. 14:03

Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény. A MÁV‑csoport és a közútkezelők felkészülten várják a tél legkeményebb napjait, megerősített ügyelettel és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítva a közlekedők biztonságát - írja az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében. 

A tél legkeményebb napjai előtt állunk. Jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják. Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak.

Az utak állapotával, a vasúti és autóbuszos közlekedésről illetve az aktuális forgalmi helyzettel kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetők el:

  • mavcsoport.hu/mavinform
  • utinform.hu
  • internet.kozut.hu
  • mkif.hu
Címlapkép: Getty Images
