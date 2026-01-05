2026. január 5. hétfő Simon
Rózsaszín kabátos, fehér sapkás lány rózsaszín lufival egy kék autó mellett áll és hóra rajzol.
Utazás

Megérkezett a hó Budapestre: egye több kerületben havazik már

Pénzcentrum
2026. január 5. 13:37

Kora délután megérkezett az első hó Budapestre: több kerületben már szállingózik a csapadék, pontosan úgy, ahogy azt az előre jelezték. A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő. 

Kora délután megérkezett a havazás Budapestre: több kerületből is jelezték, hogy elkezdett szállingózni a hó, helyenként pedig már láthatóan fehérednek a járdák és a parkok. A csapadék egyelőre gyenge, de a meteorológiai előrejelzések szerint a következő órákban fokozatosan erősödhet, és estére már tartósabb havazás is kialakulhat a főváros térségében.

A szakemberek már reggel figyelmeztettek arra, hogy a hétfői nap folyamán több hullámban érkezhet hó az ország nagy részére, és Budapest sem marad ki a téli fordulatból. A hőmérséklet folyamatosan csökken, így a későbbiekben akár meg is maradhat a lehulló hó.

A közlekedésben egyelőre nem okoz komoly fennakadást az időjárás, de az utak csúszóssá válhatnak, ezért az autósoknak és a gyalogosoknak is érdemes óvatosabban közlekedniük. A következő órákban várhatóan tovább romlanak a látási viszonyok, és a szél is élénkülhet.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #havazás #időjárás #tél #hó #meteorológia #csapadék #előrejelzés #autósok

