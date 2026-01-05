Riadót fújt a Katasztrófavédelem: veszélyes téli időjárásra készülhet az ország

Erős havazás, akár mínusz 15 fokos hideg és ónos eső érkezik a következő napokban, ezért a katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén havazás várható, több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Az ország déli részén, illetve az Alföldön akár tíz-tizenöt centiméter hó is eshet. A hét második felében ónos esőre, fagyott esőre is számítani lehet. A héten akár -15 Celsius-fok is lehet.

A katasztrófavédelem folyamatos kapcsolatot tart fenn a társzervekkel, közútkezelőkkel, a meteorológiai szolgálattal, a közműszolgáltatókkal, továbbá minden olyan szervezettel, amelynek a havazással kapcsolatban feladata lehet. A katasztrófavédelem felkészült központi és vármegyei operatív törzsek működtetésére, amelyek indokolt esetben koordinálják a téli időjárással kapcsolatos beavatkozásokat.

Ha egy település, vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élő emberek ellátásáról. A melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető.

Különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Indulás előtt győződjenek meg jármű műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak többet, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű.

Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba élelmiszert, italt, plusz kabátot és takarót bekészíteni. Indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és helyzetről. Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását VÉSZ-t.

A hideg miatt többet kell fűteni, ami magával hordozza a tűz és a szén-monoxid-mérgezés kockázatát. A tüzelőt a fűtőeszköztől legalább másfél méterre kell tárolni. A nyílt égésterű fűtőeszközök levegő-utánpótlását biztosítani kell, nem elég néha szellőztetni, állandó és automatikus szellőzést kell biztosítani, ellenkező esetben szén-monoxid keletkezhet.